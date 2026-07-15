Altını çarpan döngü: Bu yıllarda bir şey oluyor!

Son yıllarda yaşanan ara seçim dönemlerinde, altın fiyatlarının yaz aylarında kesintisiz bir düşüş trendine girerek adeta kırmızıya boyanması dikkat çekti.

Yüksek enflasyon karşısında birikimlerini korumak amacıyla elindeki son nakiti sarı metale yatıran milyonlarca küçük yatırımcı için küresel likidite sıkışması ve politik belirsizlikler, yaz aylarını birer finansal kabusa dönüştürüyor.

BU YILLARDA BİR ŞEY OLUYOR

CNBC-e tarafından yayımlanan finansal analize göre; ara seçim dönemlerinin yaşandığı yıllarda, altın piyasasının yaz aylarında sergilediği performans grafiklerinde dikkat çekici bir düşüş eğilimi gözlemleniyor.

Tarihsel veriler, son iki ara seçim döneminde altın fiyatlarının yaz mevsiminde sürekli olarak değer kaybettiğini ortaya koyuyor.

Finansal raporlarda yer alan dönemlere göre altın fiyatlarındaki aylık değişim oranları şu şekilde kayıtlara geçti:

2018 YILI VERİLERİ

Temmuz: Yüzde -2,24

Ağustos: Yüzde -2,14

Eylül: Yüzde -0,66

2022 YILI VERİLERİ

Temmuz: Yüzde -2,59

Ağustos: Yüzde -2,94

Eylül: Yüzde -2,89

Geçmiş yıllardaki bir diğer döngü olan 2014 senesinde ise temmuz ayında yaşanan yüzde 3,63 oranındaki gerilemenin ardından, ağustos ayında yüzde 0,38'lik sınırlı bir toparlanma kaydedilmiş; ancak hemen sonrasındaki eylül ayında yüzde 6,18 oranında sert bir düşüş dalgası daha yaşanmıştı.

KÜRESEL LİKİDİTE SIKIŞMASI ALTINI BASKILIYOR

Üç ay boyunca arka arkaya yaşanan bu düşüş serileri, değerli metalin ara seçim süreçlerinde küresel ölçekte meydana gelen likidite daralmaları ya da siyasi belirsizlik faktörleri sebebiyle baskı altında kaldığı yönündeki piyasa tezlerini ciddi biçimde kuvvetlendiriyor.