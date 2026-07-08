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Halk TV Ekonomi Altında tatil havasının biteceği tarihi verdi: İlk hedefi açıkladı

Altında tatil havasının biteceği tarihi verdi: İlk hedefi açıkladı

Altında yaşanan dalgalı seyrin ardından geçtiğimiz haftaki kapanışta yaşanan toparlanmayı vurgulayan İslam Memiş, tatil havasının biteceği tarihi verdi. Bu süreçte piyasalarda olumsuz bir durum görmediğini söyleyen Memiş, ilk hedefi açıkladı.

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Altında tatil havasının biteceği tarihi verdi: İlk hedefi açıkladı

Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken gram altın, ons altın, borsa ve döviz piyasalarına ilişkin kritik değerlendirme geldi.

Kısa vadede piyasalarda yatay seyrin süreceğini ve "tatil havası" yaşanacağını belirten Finans Analisti İslam Memiş, asıl hareketliliğin yaz sonunda başlayabileceğini ifade etti. Memiş, altından dolara, borsadan petrol piyasasına kadar mevcut durumda olumsuz bir görünüm beklemediğini söyledi.

ALTINDA TATİL HAVASININ BİTECEĞİ TARİHİ VERDİ

Altında ve piyasalarda beklediği hareketlilik öncesinde takip edilmesi gereken seviyeleri aktaran Memiş, fiziki gram altının geçen haftayı 6 bin 300 liranın üzerinde tamamladığını hatırlatarak kısa vadede 6 bin 200-6 bin 400 lira bandının takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Altında tatil havasının biteceği tarihi verdi: İlk hedefi açıkladı - Resim : 1

Katıldığı canlı yayında ons altının haftaya kar satışlarıyla başladığını belirten Memiş, 4 bin 58 dolar seviyesinin önemli destek olduğunu ifade etti.

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Bu seviyenin korunması halinde ons altında yeniden 4 bin 300 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Altında tatil havasının biteceği tarihi verdi: İlk hedefi açıkladı - Resim : 3

Memiş, piyasalarda kısa vadede yatay seyrin devam edeceğini, yatırımcıların ise önümüzdeki 1 ila 1,5 aylık dönemi takip etmesi gerektiğini belirtti.

İLK HEDEFİ AÇIKLADI

Ons altında ilk hedef olarak 4 bin 300 dolar seviyesini gösteren Memiş, gram altında ise 6 bin 200-6 bin 400 lira bandının önemini koruduğunu söyledi.

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Bu hafta Ankara'daki NATO Zirvesi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının piyasalar açısından öne çıkacağını ifade eden Memiş, NATO Zirvesi kapsamında yapılacak açıklamaların özellikle savunma sanayii şirketleri ve borsalar üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Altında tatil havasının biteceği tarihi verdi: İlk hedefi açıkladı - Resim : 5

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi için 14 bin 200-14 bin 600 puan aralığını izlediğini söyleyen Memiş, orta vadede 14 bin 800 puan seviyesini önemli direnç olarak değerlendirdi.

Altında tatil havasının biteceği tarihi verdi: İlk hedefi açıkladı - Resim : 6

Brent petrolde 72-74 dolar bandının takip edilmesi gerektiğini ifade eden Memiş, döviz piyasasında ise doların güçlü görünümünü koruduğunu söyledi.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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