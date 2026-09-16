Altında karar günü! Dananın kuyruğu bu akşam kopacak

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün akşam açıklayacağı faiz kararına odaklanmasıyla haftanın üçüncü işlem gününde yatay bir görünüm sergiledi.

Piyasalarda Fed’in faiz artırımına gitmesi beklenirken, karar sonrasında Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yapacağı açıklamalar da değerli metalin gelecekteki yönü açısından yakından izleniyor.

SPOT ALTINDA SINIRLI GERİLEME

Spot altın, pazartesi günü bir aydan uzun sürenin en düşük seviyesini görmesinin ardından hafif değer kaybetti. Ons altın yüzde 0,1 düşüşle 4.288,48 dolar seviyesinde işlem görürken, ABD’de Aralık vadeli altın kontratları da yüzde 0,1 gerileyerek 4.328,10 dolara indi.

Gram altın düne göre yüzde 0,80'lik artışla 6 bin 768 liradan işlem görüyor.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Piyasaların ana gündem maddesi bugün Fed’in açıklayacağı faiz kararı olacak. Chicago Mercantile Exchange Group FedWatch (CME FedWatch) verilerine göre yatırımcılar, Fed’in en az 25 baz puanlık faiz artırımı yapma ihtimalini yüzde 92,4 seviyesinde fiyatlıyor.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Kevin Warsh’ın düzenleyeceği basın toplantısı da altın fiyatlarının seyri açısından önem taşıyor.

FED BAŞKANININ MESAJI ÖNEMLİ

Naga.com piyasa analisti Frank Walbaum, Fed’in kararının yanı sıra toplantı sonrası verilecek mesajların da altının yönünü belirleyebileceğine dikkat çekti. Walbaum, Fed’in daha şahin bir tutum sergilemesinin altın üzerindeki satış baskısını artırabileceğini belirtirken, daha güvercin bir söylemin ise faiz artışı beklentilerini zayıflatarak değerli metalin toparlanmasına alan açabileceğini ifade etti. Analiste göre yatırımcıların radarında ayrıca petrol fiyatları ve Ortadoğu’daki gelişmeler bulunuyor.

GÜÇLÜ DOLAR VE ORTADOĞU RİSKİ ALTINI BASKILIYOR

Dolar, son dönemde elde ettiği kazanımları büyük ölçüde korurken, petrol fiyatları da varil başına 100 doların üzerinde seyrediyor. Doların güçlenmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirerek talep üzerinde baskı oluşturabiliyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ise enflasyonist baskıların yeniden güçlenebileceğine yönelik endişeleri artırıyor.

Piyasalarda jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor. Suudi Arabistan, İran yanlısı savaşçıların yaklaşık bir haftadır sürdürdüğü saldırıların ardından aralarında Mekke ve ülkenin ikinci büyük kenti Cidde’nin de bulunduğu geniş bir bölgede güvenlik uyarıları yayımladı. Bölgede artan saldırıların Suudi Arabistan’ın Orta Doğu’daki çatışmalara daha fazla dahil olabileceğine ilişkin endişeleri artırdığı belirtiliyor.

COMMERZBANK'IN DEĞERLENDİRMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Commerzbank ise altının mevcut koşullara rağmen daha fazla baskı altında kalmamış olmasını dikkat çekici buldu. Banka, değerli metalin direnç göstermesinde uzun vadeli tahvil getirilerinin yüksek seviyelerde kalmasına işaret eden devam eden mali endişelerin etkili olabileceğini belirtti. ABD’de siyasi risklerde son dönemde yaşanan artışın da altın fiyatlarına destek sağlayabilecek unsurlar arasında bulunduğu ifade edildi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DURUM NE?

Değerli metallerin diğer üyelerinde ise karışık bir seyir izlendi. Spot gümüş 63,67 dolar/ons seviyesinde yatay kalırken, platin yüzde 0,3 düşüşle 1.770,47 dolara geriledi. Paladyum ise yaklaşık yüzde 1 yükselerek 1.301,61 dolar seviyesine çıktı. Haber Merkezi imzasıyla yayımlanan bilgiler bu şekilde kaydedildi.