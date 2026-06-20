Altın öyle bir çakıldı ki dev altıncılar bile istemedi!

Değerli metal üst üste üçüncü haftayı da kayıpla kapatırken, fiyatlar son 10 günün en dip seviyesine geriledi; Hindistan ve Çin gibi dev piyasalarda bile talep çakıldı.

Altın fiyatları, güçlü dolar ve ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen şahin mesajların etkisiyle baskı altında kalmayı sürdürüyor. Haftanın son işlem gününde yüzde 1,3'ü aşan değer kaybı yaşayan sarı metal, üst üste üçüncü haftayı da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

ALTIN SON 10 GÜNÜN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Spot altın, yüzde 1,3'lük düşüşle ons başına 4.155 dolara inerek 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Değerli metal, haftalık bazda da yaklaşık yüzde 1,5 gerilemeye hazırlanıyor. Öte yandan, Ağustos vadeli ABD altın kontratları yüzde 1,7 değer kaybederek 4.173,30 dolara düştü. Böylece altındaki kayıp serisi üçüncü haftaya taşındı.

DOLAR ZİRVEDE, ALTIN TALEBİ ZAYIFLIYOR

Dolar endeksinin son bir yılın zirvesine yükselmesi, altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından maliyetini artırarak talep üzerinde baskı oluşturdu. Ayrıca, anakara Çin ile Hong Kong piyasalarının Ejderha Kayığı Festivali nedeniyle kapalı olması, piyasalardaki işlem hacmini ve genel hareketliliği sınırladı.

FİZİKİ ALTIN TALEBİNDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Fiziki altın piyasasında dünyanın en büyük tüketici ülkelerinde talep zayıf seyretmeye devam etti. Hindistan'da altın fiyatlarının son iki buçuk ayın en düşük seviyelerine gerilemesine rağmen alıcı ilgisi sınırlı kalırken, fiyatlardaki dalgalı görünüm de talebi destekleyemedi. Dünyanın en büyük altın tüketicisi olan Çin'de ise altın, uluslararası fiyatlara kıyasla indirimli seviyelerden işlem gördü.

"ALTIN RALLİSİ KISA SÜRDÜ"

CNBC-e'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "ABD-İran barış anlaşmasının rüzgarıyla yaşanan altın rallisi kısa sürdü. Kevin Warsh yönetimindeki Fed'in şahin tonuyla güçlenen dolar, spot ışıklarını üzerine çekti. Yeni başkanın net duruşu, jeopolitik destekleri nötrlere çevirdi ve para politikasının hala ipleri elinde tuttuğunu herkese hatırlattı" dedi.