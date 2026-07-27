Altın fiyatları yükselişe geçti, uzman olacakları açıkladı: Sürecek

Dünya piyasalarında Ortadoğu gerginliğinin bir nebze zayıflamasıyla beraber altın fiyatlarında keskin ve yukarı yönlü bir hareketlilik yaşandı.

ABD ile İran hattında karşılıklı yapılan misilleme açıklamalarının ardından petrol fiyatlarında meydana gelen düşüş, küresel piyasalardaki enflasyon kaygılarını belirli bir ölçüde hafifletti. Oluşan bu yeni durum, beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde doğrudan değerli metallere yaradı.

Spot altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1’in üzerinde değer artışı yakalayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.

ONS ALTINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Ortadoğu bölgesinde hüküm süren sıcak çatışma ikliminin geçici olarak sakinleşmesi neticesinde, spot altın fiyatı yüzde 1,4 oranında prim yaparak ons başına 4.110,56 dolar seviyesine kadar tırmandı. Benzer bir tabloyla, ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1 oranında değer artışı göstererek 4.112,10 dolar düzeyinden işlem görmeye başladı.

Küresel piyasalarda güç kaybeden Dolar Endeksi, elinde farklı para birimleri bulunduran yatırımcılar açısından altını çok daha cazip bir konuma getirdi.

PETROL DÜŞTÜ, ENFLASYON KAYGILARI AZALDI: ALTINA YARADI

Piyasalarda yaşanan son dalgalanmaları değerlendiren KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, gelişmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Altın, bugün hem petrol hem de ABD dolarındaki gevşemenin açık bir kazananı konumunda. ABD ve İran arasındaki de-eskalasyon (gerilimi azaltma) umutları her iki varlığı da düşürdü. Petrol fiyatlarındaki bu gerileme, küresel enflasyon endişelerini hafifleterek değerli metallerin önünü açıyor."

ABD VE İRAN HATTINDA MİSİLLEME MOLASI

Yakın zaman önce üst düzey bir İranlı yetkilinin yaptığı kamuoyu açıklamasına göre Tahran yönetimi, ABD'nin doğrudan saldırmadığı bir senaryoda kendi saldırı eylemlerini durduracağını ilan etti. Yaşanan bu kırılma, ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanlarının hedeflenen mühimmat stoklarının azaldığını ve askeri gücün tükenme aşamasına yaklaştığını bildirmesi üzerine Washington kanadının bombardımanlara ara vermesinin hemen ardından gerçekleşti. Gündeme yansıyan bu yumuşama sinyallerinin sonrasında petrol fiyatları gün içerisinde yüzde 4’ü aşan oranda değer kaybetti.

YÜKSEK FAİZ BASKISI VE ALTININ GÜVENLİ LİMAN ROLÜ

İçinde bulunduğumuz yılın başından beri sürekli tırmanış gösteren jeopolitik krizler, petrol fiyatlarını yukarı çekerek küresel merkez bankalarının faiz artırımı yapacağına dair beklentileri kuvvetlendirmişti. Normal piyasa şartlarında enflasyondan korunma aracı şeklinde talep gören altın, yüksek faizli ekonomik iklimlerde ek getiri sunmayan bir varlık olması sebebiyle baskı altında tutuluyordu. Fakat petrol fiyatlarında gözlemlenen düşüşün faiz baskısını zayıflatması, altının piyasalarda bir kez daha "güvenli liman" olarak yükselmesini sağladı.

UZMAN YORUMU: "UZUN VADEDE YÜKSELİŞ TRENDİ SÜRECEK"

Altının piyasalardaki geleceğine dair beklentilerini ve iyimser görüşünü koruyan Analist Tim Waterer, CNBC-e'nin haberine göre piyasaları şu sözlerle uyardı:

"Uzun vadede altın konusunda yükseliş beklentimi koruyorum. Ancak altının kısa vadeli kaderi tamamen petrol fiyatlarının gideceği yere bağlı. Kalıcı bir barış tesis edilene kadar yukarı yönlü patika muhtemelen dalgalı kalacak ve jeopolitik manşetlerden fazlasıyla etkilenecektir."

GÜMÜŞ VE PLATİN ŞOV YAPTI

Altın pazarında izlenen bu sert yükseliş hareketi, diğer değerli metallerin fiyatlarına da eşzamanlı olarak yansıdı. Piyasadan gelen son verilere göre:

Spot Gümüş: Yüzde 2,8 oranında bir artış yakalayarak ons başına 59,81 dolar seviyesine yükseldi.

Platin : Yüzde 2,6 oranında değer kazanarak 1.629,15 dolara ulaştı.

Paladyum : Yüzde 2,1 oranında artışla 1.269,43 dolar seviyesine tırmandı.