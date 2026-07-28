Altın düştü petrol çakıldı! Piyasalar altüst

Dünya piyasalarında tüm dikkatler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) duyuracağı faiz kararına odaklanmış durumda. Altın fiyatlarında sert dalgalanmalar gözlemlenirken, değer kazanan ABD doları ve jeopolitik tansiyonun etkisiyle spot altın gün içinde düşüş trendine girdi.

Geçen hafta Ortadoğu'da artan gerilim nedeniyle 100 doların üzerine çıkan Brent petrol ise son iki işlem gününde sert düşüştü ve 85 doların altına geriledi.

Yatırımcılar ise Ortadoğu'da petrol arzını sekteye uğratabilecek senaryolara yönelik pozisyonlarını azaltmaya başladı.

SPOT VE VADELİ PİYASADA SERT DÜŞÜŞ

Dolar endeksinin son bir aylık periyottaki en yüksek seviyelere yaklaşması, ABD doları üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullananlar için daha maliyetli bir hale getirdi. Bu tablonun neticesinde piyasaya yansıyan rakamlar şu şekilde oldu:

Spot Altın (XAU): Bir önceki gün yüzde 1 oranında değer kazanmasına rağmen, gün içerisinde yüzde 0,7 oranında kayıp yaşayarak ons başına 4.044,81 dolar seviyesine indi.

ABD Vadeli Altın Sözleşmeleri (Ağustos Teslimi): Yüzde 0,8 oranında gerileme kaydederek 4.045,40 dolar seviyesine çekildi.

GÜMÜŞ VE PLATİN DE NASİBİNİ ALDI

Küresel piyasalarda doların artan hakimiyeti yalnızca altını değil, diğer kıymetli metalleri de olumsuz yönde tetikledi. Güncel verilere göre:

Gümüş : Yüzde 1,9'luk sert bir düşüş yaşayarak ons başına 57,30 dolara geriledi.

Platin : Yüzde 1 oranında değer kaybederek 1.605,14 dolar seviyesinden işlem gördü.

Paladyum : Yüzde 1,6'lık kayıpla 1.271,09 dolara düştü.

PİYASALARIN GÖZÜ FED’İN İKİ GÜNLÜK TOPLANTISINDA

ABD Merkez Bankası (Fed), iki gün sürecek olan belirleyici politika toplantısını çarşamba günü sonlandıracak. Piyasadaki belirsizlik ortamı yatırımcı beklentilerini de şekillendiriyor:

Sabit Tutma İhtimali: CME FedWatch verilerine göre, Fed'in faiz oranlarını sabit bırakma beklentisi yüzde 62 seviyesinde bulunuyor.

25 Baz Puanlık Artış: Geçtiğimiz hafta yüzde 16 düzeyinde olan en az 25 baz puanlık faiz artırımı beklentisi, bu hafta yüzde 38'e tırmandı.

Eylül Ayı Beklentisi: Piyasa katılımcıları, Fed'in eylül ayında gerçekleştireceği toplantıda faiz artırımına gitme olasılığını yüzde 81 olarak fiyatlandırıyor.

TRUMP’TAN FED’E FAİZ ÇAĞRISI VE JEOPOLİTİK GERİLİM

Küresel piyasalar jeopolitik ve siyasi arenadaki sıcak gelişmeleri de yakından izliyor. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son açıklamada Fed'e faiz oranlarını indirme çağrısında bulundu ve ABD'nin dünyadaki en düşük faiz oranına sahip ülke olması gerektiğini savundu.

Diğer yandan Trump, İran ile "iyi görüşmeler" gerçekleştirildiğini ve bir anlaşma şansı bulunduğunu aktarırken; müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda askeri müdahalelerin tekrar başlayabileceği uyarısını yaptı. Bu ifadelerin ardından pazartesi günü Suudi Arabistan, Ürdün ve Irak'ta drone saldırıları rapor edildi. Söz konusu saldırılar, Tahran yönetiminin ABD operasyonlarına verilen arayı test ettiği şeklinde yorumlandı.

UZMAN İSİMDEN 4.200 DOLAR UYARISI: KIRILMA NEREYE OLACAK?

CNBC-e'nin haberine göre finansal içerik ağı Tastylive Global Makro Başkanı Ilya Spivak, piyasalardaki mevcut durumu analiz etti. Altının halihazırda dar bir banta sıkıştığını ifade eden Spivak, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda 3.950 dolar ile 4.200 dolar arasındaki dar aralıkta gidip geliyoruz. Piyasaların tamamen Fed’den gelecek sinyallere odaklandığını düşünüyorum. Eğer Fed toplantısından Eylül ayında bir faiz artışına zemin hazırlamayan bir söylem çıkarsa, altın fiyatlarının 4.200 dolar/ons seviyesinin üzerine tırmanması kuvvetle muhtemel."