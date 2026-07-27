Halk TV Ekonomi Altın alanların da alacakların da içini rahatlattı: Borçlanmak için acele edenleri de uyardı

Altın alanların da alacakların da içini rahatlattı: Borçlanmak için acele edenleri de uyardı Altın alanların da alacakların da içini İslam Memiş rahatlattı. Memiş, ABD-İran geriliminin yumuşamasıyla yükselişle güne başlayan altındaki soru işretlerini yanıtladı. Yükselişin geleceğini ifade eden Memiş, borçlanmak için acele edenleri de uyardı.

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