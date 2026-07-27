Trump: İran ile görüşmeler başarısız olursa güçlü askeri harekata hazırız

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail basınına yaptığı açıklamada İran ile yürütülen müzakerelere ve bölgedeki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arabulucu ülkelerin müzakerelere fırsat verilmesini istediğini belirten Trump, bu nedenle 24 Temmuz'da İran'a yönelik saldırılara ara verilmesi talimatı verdiğini söyledi.

"ÇOK GÜÇLÜ ASKERİ EYLEMLERE DÖNECEĞİZ"

Trump, "İran'la ilgilenen herkes bana 'Ateş etmeyin' dedi" ifadelerini kullandı.

İran ile dolaylı görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Trump, "İran ile çok derin görüşmeler içindeyiz. Eğer işe yaramazsa, çok güçlü askeri eylemlere geri döneceğiz" dedi.

ABD ordusu, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise ‘hizmet dışı’ bırakıldığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotası değiştirildi ve 2 gemi ‘hizmet dışı" bırakıldı. Uyumun sağlanması için 2 gemiye baskın yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

İRAN "ABD BAŞKANININ SÖZÜNÜN DEĞERİ YOK" DEMİŞTİ

İran dini lideri Hamaney, ABD'nin imzalanan barış anlaşmalarına uymadığını belirterek ABD Başkanının sözünün ve verdiği kararların bir değerinin olmadığını söylemişti. Bu nedenle savaşa sert biçimde devam edeceklerini dile getirerek "Unutulmaz dersler vereceğiz" dedi.