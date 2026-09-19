Altın düşecek mi? Faiz kararını atlattı, yoluna bakacak

Altın fiyatlarında hareketli bir hafta geride kaldı. Amerikan Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti.

FED 3 YIL SONRA İLK KEZ FAİZ ARTTIRDI

Söz konusu artış, 2023'ten bu yana yapılan ilk faiz artırımı oldu. Kararın ardından dolar ve ABD Hazine tahvil getirileri yükselirken, altının ons fiyatı 16 Eylül'de 4.250 dolar seviyesine kadar geriledi.

Normalde faiz kararının artış olması durumunda altının düşmesi bekleniyordu, ancak karar sonrası düşüş sınırlı oldu.

ABD dolarının 6 büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen Dolar Endeksi (DXY) de 100,40 seviyesinde, yaklaşık 7 haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyretti.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ALTINA DESTEK VERDİ

Fed kararının ardından altın üzerinde oluşan baskı, petrol fiyatlarındaki gerilemeyle kısmen dengelendi. Suudi Arabistan'ın bazı petrol ihracatlarını yeniden yönlendirdiği ve geçen hafta düzenlenen saldırıda hasar gören Doğu-Batı petrol boru hattını onarmaya çalıştığı yönündeki haberler petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Söz konusu boru hattı, Suudi Arabistan petrolünün Hürmüz Boğazı'ndan geçmeden Kızıldeniz'e ulaşmasını sağlıyor.

ALTININ YÖNÜNÜ FAİZ BEKLENTİLERİ BELİRLEYECEK

Piyasalarda şimdi gözler Fed'in gelecek dönem faiz politikasına çevrildi. Fed, enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda kararlı olduğunu belirtirken, ek faiz artışlarının gündeme gelebileceğine ilişkin sinyal verdi.

Fed yetkililerinin politika faizine ilişkin medyan tahmini 2026 ve 2027 için yüzde 4,1 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin sınırlı kaldığına işaret ediyor. Daha yüksek borçlanma maliyetleri, faiz getirisi sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar, ekim ayındaki Fed toplantısında yeni bir faiz artışı yapılmasına yaklaşık yüzde 55 olasılık veriyor.

ENERJİ FİYATLARI DA YAKINDAN İZLENİYOR

Enerji kaynaklı enflasyon riskleri de piyasaların gündemindeki yerini koruyor. Batı Teksas türü ham petrol (WTI), gün içinde 94,63 dolara kadar geriledikten sonra toparlanarak 97,20 dolar civarında işlem gördü.

Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin ciddi ölçüde kısıtlanması ise Suudi Arabistan tarafındaki arz gelişmelerinin petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü etkisini sınırladı. Enerji fiyatlarının yeniden yükselmesi, enflasyon baskısını artırarak Fed'in faiz politikasında daha sıkı bir duruş sergilemesi ihtimalini güçlendirebilir. Bu durum da altın üzerinde ek baskı oluşturabilir.

ALTINDA GÜÇLÜ TOPARLANMA İÇİN HANGİ GELİŞMELER GEREKLİ?

ABD Hazine tahvil getirilerinin yüksek seviyelerde kalması, altın açısından zorlu görünümün devam etmesine neden oluyor. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,00 civarında işlem görürken, getiri günlük bazda yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Tahvil faizi, hafta başında görülen 2007'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,04'e yakın seyrediyor. Analizlere göre altında daha güçlü bir toparlanma için petrol fiyatlarında daha belirgin bir düşüş, ABD Hazine tahvil getirilerinde gerileme veya Fed'in faiz beklentilerinde değişim gerekiyor.

UZUN VADEDE MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ DESTEKLEYEBİLİR

Öte yandan merkez bankalarının altın alımları, güçlü yatırım talebi ve altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) devam eden para girişlerinin uzun vadede değerli metali desteklemesi bekleniyor. Bu nedenle kısa vadede faiz ve dolar kaynaklı baskı öne çıkarken, merkez bankalarının talebi ve yatırımcı ilgisi altının uzun vadeli görünümünde takip edilen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

YENİ HAFTADA HANGİ GELİŞMELER İZLENECEK?

Altının yeni haftada rotası merak edilirken, küresel ekonomik gelişmeler belirleyici olacak.

ABD'nin ekonomik veri takviminin gelecek hafta görece sakin olması bekleniyor. Bu nedenle piyasalarda Fed yetkililerinden gelecek mesajlar, tahvil getirileri, doların seyri ve enerji fiyatları yakından izlenecek.

Reuters'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin liderleri veya dışişleri bakanlarıyla görüşmesi bekleniyor. Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra petrol fiyatlarının seyri de yeni haftada altın piyasasının yönü açısından önemini koruyacak.