Altın ne Fed dinledi ne karar: Yükseliyor!

Cuma gününe girilirken altın fiyatları, petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD dolarının zirvelerden geri çekilmesiyle hafif bir artış gösterdi. Ons altın, yüzde 0,2 oranında değer kazanarak 4.346,65 dolar seviyesine tırmandı.

İç piyasada ise gram altın 6.383,70 liradan işlem görüyor.

Öte yandan petrol fiyatları yaklaşık yüzde 1 gerilerken dolar da yatay bir seyir izledi. Doların zayıflaması, bu para birimiyle fiyatlanan altın gibi değerli madenleri diğer paraları kullanan alıcılar için daha cazip hale getirdi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN PETROLE İŞARET ETTİ

Pepperstone Araştırma Stratejisti Ahmad Assiri, petrol ile altın arasındaki dengenin önümüzdeki dönemde değişebileceğine işaret etti. Assiri, petrol fiyatlarında yaşanabilecek sert bir düşüşün enflasyon ve faiz artışı beklentilerini zayıflatabileceğini belirtti.

Buna karşılık jeopolitik gerilimlerin aşırı tırmanmasının küresel ekonomide resesyon (ekonomik duraklama) riskini artırabileceği ifade edildi.

Assiri, devletlerin mali disiplinden uzaklaşması ve bütçe açıklarının büyümesinin faiz beklentilerinden daha baskın hale gelmesi durumunda, yüksek tahvil getirileri ve zayıf doların altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.

FED FAİZ ARTIRDI, GOLDMAN SACHS TAHMİNİNİ KORUDU

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü faiz oranlarını artırırken önümüzdeki aylarda yeni faiz artışlarının kapıda olabileceğinin sinyalini verdi. Daha yüksek faiz oranları, fazladan getiri sunmayan altının cazibesini azaltarak değerli metal üzerinde baskı yaratabiliyor.

Buna rağmen uluslararası finans kuruluşu Goldman Sachs, Fed’in hamlesine karşın 2027 sonu altın fiyatı tahminini 5.400 dolar seviyesinde tuttu. Banka, sıkı para politikasının altın rallisini yavaşlatabileceğini ancak yükselişi tamamen durdurmasının beklenmeediğini bildirdi.

İNGİLTERE VE JAPONYA MERKEZ BANKALARI DA SAHNEDE

Dünya genelindeki diğer merkez bankalarının hamleleri de altın piyasasını yakından ilgilendiriyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) dün açıkladığı kararında faizi sabit tuttu. Ama ilerleyen süreçte yeni faiz artışlarına ihtiyaç duyulabileceği uyarısında bulundu. Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) ise cuma günü faiz oranını son 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarması ve enflasyon risklerine karşı ilave adımlar atabileceğinin sinyalini vermesi bekleniyor.

YÜKSEK FAİZ ALTININ YÜKSELİŞİNİ SINIRLAYABİLİR

Ahmad Assiri, mevcut yüksek faiz ortamının altının kısa vadeli yükseliş potansiyelini baskıladığını belirtti.

Ancak tahvil getirilerindeki artışın temel sebebinin faiz beklentileri değil; mali güvenin zayıflaması, savaş harcamaları ve bütçe açıklarının büyümesi olması durumunda tablonun değişebileceği ifade edildi. Bu senaryoda zayıflayan doların altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıyabileceği vurgulandı.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DEĞER KAZANDI

Diğer değerli metallerde de yukarı yönlü hareketler görüldü. Spot gümüş yüzde 0,7 artışla 65,61 dolara yükselirken haftalık bazda da kazanç sağladı. Platin yüzde 1 değer kazanarak 1.785,80 dolara, paladyum ise yüzde 0,2 artışla 1.294,41 dolara çıktı.