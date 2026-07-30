Altın darbe aldı! En son 2008 krizinden önce yaşanmıştı: Fed'in açıklaması uçurdu

Altın piyasası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından yeni güne hareketli başladı. Faizi sabit bırakan Fed'in ardından Başkan Kevin Warsh'ın "Gerekirse faiz artırırız" mesajı ve üç Fed üyesinin faiz artışı yönündeki oyu piyasalarda dikkat çekti.

Aynı süreçte ABD 30 yıllık tahvil faizinin 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması ise altın üzerindeki baskıyı yeniden gündeme taşıdı.

ALTIN DARBE ALDI! FED'İN AÇIKLAMASI UÇURDU

Fed, politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. Karar öncesinde faiz artışı beklentileri nedeniyle 4 bin dolar sınırına kadar gerileyen ons altın, kararın ardından kısa vadeli baskının azalmasıyla toparlandı.

Ons altın günü yüzde 0,94 yükselişle 4 bin 66 dolardan tamamlarken, 30 Temmuz sabahı da aynı seviyelerde işlem gördü. İç piyasada gram altın 6 bin 197 liradan güne başlarken, Kapalıçarşı'da fiziki gram altın 6 bin 218 liradan, çeyrek altın ise 10 bin 152 liradan satıldı.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonist baskıların sürmesi halinde faiz artışının gündeme gelebileceğini söylemesi ve üç Fed üyesinin faiz artırımı yönünde oy kullanması ise piyasalarda "şahin" mesaj olarak değerlendirildi.

Fed kararının ardından dikkat çeken bir diğer gelişme ise ABD'nin 30 yıllık tahvil faizinde yaşandı. Tahvil getirisi yüzde 5,21 seviyesini test ederek 2007 ortalarından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Orta Doğu'da birkaç gün süren ateşkesin ardından çatışmalar yeniden alevlenirken, petrol fiyatları 90 dolar sınırına yaklaştı. Artan jeopolitik riskler, küresel belirsizliği ve enflasyon baskısını güçlendirirken, altın fiyatları da bu gelişmelerden etkilendi. Son iki işlem gününde ons altın 4.100 doları test etse de yükselen enflasyon beklentileri ve faiz endişeleri nedeniyle gelen kâr satışları yükselişi sınırladı.

Analistler, ons altında 3.940-4.000 dolar bandının güçlü destek bölgesi olmayı sürdürdüğünü belirtiyor. Gözler şimdi ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, uzmanlar 4.200 dolar direnci aşılmadan altın fiyatlarında teknik açıdan kalıcı bir yükseliş trendinden söz etmenin zor olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.

EN SON 2008 KRİZİNDEN ÖNCE YAŞANMIŞTI: 2007'Yİ YAKALADI

Tahvil faizlerindeki yükseliş, piyasanın enflasyon konusunda hâlâ endişeli olduğuna işaret ediyor. Dolar endeksi Fed sonrası 100,90 seviyesine gerilerken, ons altın 4 bin doların üzerinde kalmayı başardı. Ancak yükselen uzun vadeli tahvil faizleri, altın için önemli bir baskı unsuru olmayı sürdürüyor.

Uzmanlar, faiz artışına mesafeli yaklaşan ancak ihtimali elinde tutan FED’in tavrının, piyasaya "bunun enflasyonla mücadele için yeterli olmayabileceğini" düşündürmeye başladığını ortaya koydu. ABD 30 yıllık tahvil getirilerinin de bu nedenle yükselişe geçtiğini aktardı.

2008 KRİZİNDE YATIRIMCILARIN SIĞINDIĞI LİMAN OLMUŞTU

2008 küresel finans krizinde yatırımcılar hisse senetleri ve riskli varlıklardan çıkarak güvenli liman olarak ABD Hazine tahvillerine yönelmişti. Özellikle 30 yıllık tahvillere gelen yoğun talep, tahvil fiyatlarını yükseltirken getirileri tarihi düşük seviyelere çekmişti.

Bu sayede ABD Hazinesi, kriz döneminde trilyonlarca dolarlık kurtarma paketlerini düşük maliyetle finanse edebilmiş, uzun vadeli tahviller ekonomik krizin yönetilmesinde kritik rol üstlenmişti.

TAHVİL FAİZİ NEDEN ALTINI ETKİLİYOR?

Tahvil fiyatı ile faiz arasında ters yönlü ilişki bulunuyor. Tahvil faizlerinin yükselmesi, yatırımcılara daha yüksek sabit getiri sunarken faiz getirisi bulunmayan altının riskli dönemlerde cazibesini azaltabiliyor.

Bu nedenle piyasalarda, 30 yıllık tahvil faizinin yeniden 2007 öncesindeki seviyelere yaklaşması, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin en önemli göstergelerden biri olarak takip ediliyor.