İslam Memiş açıkladı! Gram altın da dahil her şey dalgalanacak, saatler içinde olacak

Küresel piyasalarda çip üretimi gerçekleştiren şirketlerin hisse senetlerinde yaşanan ağır satış baskısı ve artan jeopolitik gerginlikler nedeniyle risk iştahı azalırken, tüm gözler ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından bugün açıklanacak faiz kararına kilitlendi.

Kararın Türkiye saati ile tam 21.00'de kamuoyuna duyurulması beklenirken, Fed Başkanı'nın açıklamaları ise saat 21.30'da başlayacak.

BEKLENTİLER FAİZİN SABİT KALMASI YÖNÜNDE

Piyasaların ana odak noktası haline gelen faiz kararında genel beklenti, bankanın politika faizini herhangi bir değişikliğe gitmeden sabit bırakacağı yönünde şekilleniyor. Fed tarafından yayımlanacak politika metninde, ekonomik görünüme dair belirgin bir değişimin olup olmadığı piyasa aktörleri tarafından yakından izlenecek.

Bunun yanı sıra, düzenlediği basın toplantılarında ileriye dönük yönlendirme (forward guidance) yapmaktan genellikle kaçınan Fed Başkanı Kevin Warsh’un, para politikası duruşu ve Fed görev gruplarının çalışmalarına dair vereceği ipuçları da yatırımcıların ana takibinde olacak.

"PİYASALAR DALGALANACAK"

Merkez bankasının alacağı karar merakla beklenirken, ekonomistlerin fiyatlama tahminleri de art arda gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin A Haber'e değerlendirmelerde bulunan Finans Analisti İslam Memiş, toplantı sonrası yaşanacak hareketliliğe dikkat çekerek, "Özellikle Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından mutlaka piyasalar dalgalanacak" ifadelerini kullandı.

ONS ALTIN 4 BİN DOLAR BANDINDA

Güncel piyasa durumunu özetleyen Memiş, ons altının an itibarıyla 4 bin 45 dolar seviyesinde işlem gördüğünü belirterek, fiyatların teknik açıdan 4 bin ile 4 bin 200 dolar aralığında bir hareket sergilediğini aktardı.

PETROL VE ENFLASYON UYARISI

Enerji fiyatlarındaki hareketliliğin küresel enflasyona etkisine de değinen Memiş, değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi:

"Petrol fiyatlarında bu hafta yüzde 10 civarında sert düşüşler görmüştük. Şu ana baktığımız zaman da yüzde 3,5 primle, yükselişle güne başladı. Petrol fiyatları yükseldikçe bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon tekrar körükleniyor ve tetikleniyor. Dolayısıyla burada Fed Başkanı'nın açıklamaları, enflasyon tarafında ne yapacaklar da enflasyonu düşürecekler, bu açıklama önemli olacak."

GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ

İslam Memiş, iç piyasada milyonlarca kişinin tasarruf aracı olarak kullandığı gram altın için de beklentilerini şu sözlerle özetledi:

"Gram altında 6.000-6.200 lira aralığında kısa vadede, 6.000-6.500 lira aralığını orta vadede yine takip ediyor olacağız. Gelen açıklamalar altın tarafındaki seyrin net bir şekilde olmasını gösterecek ama aşağı yönlü hareketlerde 3.950 dolar destek seviyesi, yukarı yönlü hareketlerde de 4.200 dolar seviyesi direnç seviyesi; bu bant aralığında bir dalgalanma bekliyoruz."