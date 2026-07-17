Akaryakıta yine zam geliyor! Günü de belli oldu

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Orta Doğu’da tırmanan tansiyon ve küresel piyasalardaki fiyat hareketliliği nedeniyle hızla artmaya devam ediyor. Son olarak motorine 3,12 TL, benzine ise 1,14 TL tutarında bir zam daha yapıldı. Ancak sektörden gelen veriler, mevcut zamların son olmayabileceğine işaret ediyor.

PETROL FİYATLARINDA KÜRESEL TIRMANIŞ

ABD ve İran arasındaki gerilim ile Hürmüz Boğazı'nda yükselen savaş tehdidi, Brent petrol başta olmak üzere akaryakıt ürünlerinin ton fiyatlarını yukarı yönlü tetikliyor. Brent petrol piyasalarda 85 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatı da keskin bir yükseliş grafiği çiziyor. Verilere göre;

8 Temmuz'da 950 dolar seviyesinde bulunan motorin ton fiyatı,

13 Temmuz'da 1000 dolara,

16 Temmuz'da 1135 dolara,

Bugün itibarıyla ise 1180 dolar seviyesine ulaştı.

ZAM SERİSİ YENİ HAFTADA DEVAM EDEBİLİR

Geçtiğimiz hafta üç kez zamlanan motorin fiyatları, bu hafta da artış serisini sürdürdü. Sektör temsilcileri, küresel piyasalardaki hızlı yükselişin devam etmesi durumunda, önümüzdeki salı veya çarşamba günü motorin fiyatlarına yeni bir ayarlama yapılabileceğini belirtti. Kaynaklar, yeni haftanın ilk gününde oluşacak piyasa verilerinin, zam kararını ve uygulanacak tutarı belirleyeceğini ifade ederek, “Hızlı bir yükseliş söz konusu” açıklamasında bulundu.

Motorin fiyatları, hafta başında gerçekleşmesi beklenen olası bir zamla birlikte 80 TL seviyesine bir adım daha yaklaşacak.