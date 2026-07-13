Akaryakıta bir zam daha! Geçen hafta gelenler yetmedi...
Akaryakıta zam üzerine zam geliyor. Geçen hafta motorine 3 kez gelen zammın ardından bu kez benzine zam bekleniyor.
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Akaryakıt tabelasında yaşanan değişim hız kesmiyor. Değişimin yukarı yönlü olması ise milyonların bütçesini etkiliyor.
Geçtiğimiz hafta motorine 3 kez zam gelmişti. Zamlar adeta nefes aldırmıyor. Yeni haftaya da zam haberiyle girdik.
Gazteteci Olcay Aydilek benzine çarşamba gecesi 1 lira 60 kuruş zam geleceğini duyurdu.
SEKTÖR ORTADOĞU'YU GÖSTERDİ
Aydilek haberi şu ifadelerle duyurdu:
"Motorinin ardından benzine de zam göründü. Sektör kaynakları, benzine çarşambadan geçerli 1 TL 60 kuruş düzeyinde zam beklendiğini belirterek, 'Savaş, küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatını etkiledi. Zamlar, peş peşe geliyor' dedi."
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi