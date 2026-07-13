Halk TV Ekonomi Akaryakıta bir zam daha! Geçen hafta gelenler yetmedi...

Akaryakıta bir zam daha! Geçen hafta gelenler yetmedi... Akaryakıta zam üzerine zam geliyor. Geçen hafta motorine 3 kez gelen zammın ardından bu kez benzine zam bekleniyor.