AHBAP operasyonu kriptoyu da vurdu: Haluk Levent yatırımcıları batırdı
Şarkıcı Haluk Levent'in AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınmasının ardından, şarkıcının devraldığı HLK Coin'de de sert bir düşüş meydana geldi.
AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'in düzenlenen operasyonda gözaltına alınmasının ardından, HLK Coin yatırımcıları büyük bir şok yaşadı. Levent'in devraldığı kripto para biriminde sert bir düşüş meydana geldi.
HALUK LEVENT YATIRIMCILARI DA BATIRDI
Ünlü şarkıcının gözaltına alınmasından önce 0,1666 dolar seviyesinde olan HLK Coin, bugün (14 Temmuz) 0,0351 dolara kadar geriledi. Kripto para birimindeki günlük kayıp %13,33, haftalık kayıp %81,20, aylık kayıp ise %86,70'e ulaşırken; yatırımcılar Haluk Levent'e tepki gösterdi.
NE OLMUŞTU?
12 Temmuz Pazar günü, sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne operasyon düzenlendi.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 20'yi aşkın kişi gözaltına alındı.
Bugün adliyeye sevk edilen Levent'in, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından topladığı 990 milyon lira ile yasa dışı bahis oynadığı öne sürüldü.