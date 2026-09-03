Adres doğrulamadan para transferi yapılmayacak! SPK yeni kuralları deveye aldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yürütülen uzaktan müşteri kabul süreçlerine ilişkin yeni tebliği Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, yabancı uyruklu gerçek kişilerin yanı sıra ticaret siciline kayıtlı olan şirketlerin de uzaktan kimlik tespiti ve sisteme kabul aşamalarında tabi olacağı kurallar netleştirildi.

YABANCI KİŞİLERE NFC PASAPORT ZORUNLULUĞU

Getirilen kurallara göre, yabancı uyruklu gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespit işlemlerinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) 9303 standardına uygun ve NFC özelliği bulunan pasaportların kullanılması mecburi kılındı.

Pasaport çipinde yer alan dijital verilerin fiziki bilgilerle uyuşmaması durumunda müşteri kabul süreci kesinlikle onaylanmayacak. Bu yöntemle kimliği doğrulanan tüm müşteriler doğrudan yüksek risk grubunda sınıflandırılacak. Kimlik tespiti, pasaport incelemesi konusunda özel eğitim almış personel tarafından görüntülü görüşme yöntemiyle gerçekleştirilecek ve süreçte canlılık testi ile fotoğraf eşleştirmesi için yapay zekâ tabanlı teknolojilerden yararlanılacak.

ADRES DOĞRULAMA YAPILMADAN TRANSFER YAPILAMAYACAK

Yabancı müşterilerin adres bilgilerini yerleşim yeri belgesi ya da son üç aya ait elektrik, su ve doğal gaz gibi abonelik faturalarıyla en geç üç ay içinde ibraz ederek doğrulaması şart koşuldu. Adres teyidi tamamlanana kadar bu kişilerin para ve kripto varlık transferi gerçekleştirmesine, ayrıca sermaye piyasası araçlarında virman yapılmasına izin verilmeyecek.

PARA TRANSFERLERİ YALNIZCA KİŞİNİN KENDİ HESABINA

Yeni düzenleme, yabancı yatırımcıların para hareketlerine de katı sınırlamalar getiriyor. Pasaportla kimlik tespiti yapılan hesaplara yapılacak para girişleri yalnızca müşterinin yurt dışında kendi adını taşıyan banka hesabından yapılabilecek.

Aynı şekilde hesaptan para çıkışı da yalnızca kişinin yine kendi adına kayıtlı banka hesabına aktarılabilecek. Bütün bu transfer işlemleri sadece SWIFT sistemi üzerinden yürütülecek; SWIFT mesajındaki bilgilerle müşteri verilerinin eşleşmemesi halinde işlem reddedilecek. Ayrıca müşteri bilgileri, portföy büyüklükleri ve yatırım tutarları üç aylık dönemler halinde Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) raporlanacak.

ŞİRKETLER İÇİN GERÇEK FAYDALANICI ŞARTI

Ticaret siciline kayıtlı şirketlerin uzaktan kimlik tespit aşamasında ise temsil yetkisi; MERSİS, Ticaret Sicili Gazetesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı verileri üzerinden teyit edilecek.

Gerekli görülen durumlarda noter onaylı imza sirküleri de denetlenebilecek. Şirketin arkasındaki gerçek faydalanıcının net bir şekilde tespit edilmesi zorunlu tutulurken, gerçek faydalanıcının belirlenememesi ya da işlem esnasında herhangi şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde müşteri kabul süreci derhal sonlandırılacak.