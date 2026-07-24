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ABD'nin Karadeniz'de kömürleri battı: Vurdular

ABD'nin Virginia eyaletinden yola çıkan kömür gemisi Karadeniz'de saldırıya uğradı. Gemiyi insansız hava aracıyla vurdular. Ukrayna'ya seyreden gemide bulunan ABD kömürleri battı. Romanya açıklarındaki saldırıda mürettebattan yaralanan olmadı.

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ABD'nin Karadeniz'de kömürleri battı: Vurdular
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ABD'nin Norfolk Limanı'ndan Ukrayna'ya kömür taşıyan Christina B adlı dökme yük gemisi, Karadeniz'de insansız hava aracı saldırısına uğradı. Gemi hasar alırken, mürettebattan yaralanan olmadı.

ABD'NİN KARADENİZ'DE KÖMÜRLERİ BATTI: VURDULAR

HaberDenizde'de yer alan habere göre, ABD'nin Norfolk Limanı'ndan Ukrayna'ya kömür taşıyan Christina B adlı dökme yük gemisi, Karadeniz'de seyir halindeyken insansız hava aracı saldırısına uğradı.

ABD'nin Karadeniz'de kömürleri battı: Vurdular - Resim : 1

Saldırının, Romanya'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde, Sfântu Gheorghe kasabasının yaklaşık 22 deniz mili güneydoğusunda gerçekleştiği bildirildi.

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Olayın ardından Romanya Deniz Kurtarma Ajansı'na (ARSVOM) bağlı Sar Apollo ve Sar Artemis kurtarma gemileri bölgeye sevk edildi.

ABD'nin Karadeniz'de kömürleri battı: Vurdular - Resim : 3

Edinilen bilgilere göre insansız hava aracı geminin 6 numaralı ambar kapağına isabet etti.

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Saldırıda mürettebattan yaralanan olmadığı, geminin ise yardım talebinde bulunmadan kendi imkanlarıyla seyrine devam ettiği açıklandı.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Karadeniz ABD Ukrayna Gemi Saldırı
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