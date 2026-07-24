ABD'nin Karadeniz'de kömürleri battı: Vurdular

ABD'nin Norfolk Limanı'ndan Ukrayna'ya kömür taşıyan Christina B adlı dökme yük gemisi, Karadeniz'de insansız hava aracı saldırısına uğradı. Gemi hasar alırken, mürettebattan yaralanan olmadı.

ABD'NİN KARADENİZ'DE KÖMÜRLERİ BATTI: VURDULAR

HaberDenizde'de yer alan habere göre, ABD'nin Norfolk Limanı'ndan Ukrayna'ya kömür taşıyan Christina B adlı dökme yük gemisi, Karadeniz'de seyir halindeyken insansız hava aracı saldırısına uğradı.

Saldırının, Romanya'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde, Sfântu Gheorghe kasabasının yaklaşık 22 deniz mili güneydoğusunda gerçekleştiği bildirildi.

Olayın ardından Romanya Deniz Kurtarma Ajansı'na (ARSVOM) bağlı Sar Apollo ve Sar Artemis kurtarma gemileri bölgeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre insansız hava aracı geminin 6 numaralı ambar kapağına isabet etti.

Saldırıda mürettebattan yaralanan olmadığı, geminin ise yardım talebinde bulunmadan kendi imkanlarıyla seyrine devam ettiği açıklandı.