Karadeniz'de hareketli gece! Ukrayna 14 Rus gemisini vurduğunu duyurdu

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın uluslararası ticari engelleri aşmak için devreye soktuğu iddia edilen gölge filosuna yönelik yeni bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Komutanlığın resmi sanal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, operasyonun Karadeniz ve Azak Denizi sularında yürütüldüğü belirtilerek, “İnsansız Sistemler Kuvvetleri mensupları, gece boyunca 14 düşman gemisini vurdu” ifadelerine yer verildi.

BİR HAFTADA 90 GEMİYE OPERASYON

Açıklamada, Ukrayna unsurlarının sadece tek bir geceyle sınırlı kalmadığı, Rus gölge filosunu uzun süredir abluka altında tuttuğu verilerle ortaya kondu. Komutanlık, 6-13 Temmuz tarihleri arasında Rus gölge filosuna ait toplam 90 gemiye saldırı düzenlendiği bilgisini paylaştı.

LOJİSTİK VE ASKERİ EKONOMİ HEDEFTE

Ukrayna askeri makamları, düzenlenen bu operasyonların stratejik amacını ve Rusya'nın askeri harcamaları üzerindeki etkisini ise şu sözlerle açıkladı:

“Rus gölge filosunu destekleyen tankerler ile feribotların imha edilmesi, gemilerin uluslararası yaptırımları aşmak için kullanılmasını zorlaştırıyor ve Rusya'nın askeri ekonomisini ve kuvvetlerinin lojistik desteğini sürdürme imkanlarını kademeli olarak azaltıyor.” (DHA)