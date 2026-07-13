ABD'li dev tarih verdi: Dolar 61 lirayı geçecek

ABD'nin en büyük yatırım bankalarından JPMorgan, Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna ve geleceğine dair kapsamlı bir değerlendirme raporu hazırladı.

Küresel finans kuruluşu, Türkiye ekonomisinde yıl sonu cari işlemler açığının 48 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini ilan etti. Banka, bu finansal açığın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının ise yüzde 2,8 düzeyinde dengeleneceğini öngördü.

Banka analistleri, temmuz ile ekim ayları arasındaki dönem boyunca kuvvetli seyretmesi beklenen turizm gelirlerinin sağlayacağı katkı sayesinde cari dengenin olumlu grafiğini koruyacağını saptadı.

Raporda, bu döviz girdilerinin etkisiyle 2026 yılının son çeyreğine kadar olan süreçte resmi rezerv kalemi üzerinde sarsıcı ve belirleyici bir baskı oluşmasının beklenmediği dile getirildi.

BÜTÇEDEKİ DELİK DAHA DA GENİŞLEYECEK

JPMorgan'ın sunduğu raporda, vergi tampon mekanizmaları sebebiyle vazgeçilen vergi gelirlerinin yanı sıra elektrik ve doğal gaz fiyatlarına uygulanan kamu sübvansiyonlarının mali yapıda yarattığı etkiler masaya yatırıldı. Yatırım bankası, bu maliyet yükleri neticesinde genel bütçe açığının yıl sonu itibarıyla genişleyerek GSYH'nin yüzde 4,0'üne kadar ulaşmasını beklediğini kaydetti.

Döviz kurlarında gözlenen düşük oynaklık sayesinde kur geçişkenliğinin geçmiş dönemlere oranla daha sınırlı bir etki doğurduğu vurgulanan raporda, buna karşın enflasyon eğiliminin halen oldukça yüksek bir patikada seyretmeye devam ettiğinin altı çizildi. Bu doğrultuda analistler, 2026'nın ikinci yarılık diliminde yapılması muhtemel faiz indirim hamlelerine karşı oldukça temkinli ve dikkatli yaklaşılması gerektiği uyarısında bulundu.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI EN KRİTİK SİNYAL OLACAK

Banka yönetimi ayrıca, aralık ayı geldiğinde masaya yatırılacak olan asgari ücret artış oranının büyüklüğünün, gelecekteki seçim takvimi ve bu takvim öncesinde tatbik edilecek olan ekonomi politikaları açısından çok önemli bir siyasi ve ekonomik sinyal niteliği taşıyacağını paylaştı.

JPMorgan, içerideki yüksek enflasyonist iklimin varlığını koruması sebebiyle dolar/TL paritesindeki yukarı yönlü tırmanış hızının önümüzdeki süreçte artış göstereceğini savundu. Bu finansal öngörüler paralelinde küresel banka, Türk lirası bazlı uzun pozisyonların piyasada çok daha taktiksel ve anlık stratejilerle yönetilmesini tercih ettiğini bildirdi.

KRİTİK TAHMİNLER

Küresel finans devi JPMorgan, raporun son bölümünde Türkiye ekonomisine dair temel makroekonomik tahmin verilerini şu şekilde güncelledi:

Ekonomik Büyüme Tahminleri: 2026 yılı için yüzde 3,0; 2027 yılı için yüzde 4,6

Enflasyon Tahminleri: 2026 sene sonu için yüzde 29,0; 2027 sene sonu için yüzde 25,0

Politika Faizi Tahminleri: 2026 yıl sonu beklentisi yüzde 35,0; 2027 yıl sonu beklentisi yüzde 30,0

Dolar/TL Kuru Tahminleri: 2026 yılı sonu için 51,4; 2027 yılı sonu için 61,7