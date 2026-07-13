Dolar 47 lirayı aştı! Tüm zamanların rekorunu kırdı

Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor.

Dolar yeni haftaya 47,0030 lira seviyesinden giriş yaparken, euro 53,6690 liradan işlem görmeye başladı. Geçtiğimiz cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 46,9860 lira, euronun satış fiyatı ise 53,6940 lira düzeyinde kaydedilmişti.

Dolar kuru 47 lira ile yeni zirvesini test ederek güne başlarken, piyasaların odak noktasında tansiyonun bir kez daha yükseldiği İran savaşı başta olmak üzere bölgesel jeopolitik gelişmeler yer alacak. İç gündemde ise Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısı ve saat 10.00'da yayımlanacak olan mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri yakından izlenecek.

PETROLDE HÜRMÜZ YÜKSELİŞİ

Basra Körfezi bölgesindeki çatışmaların ivme kazanması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattığına yönelik açıklamaları Asya borsalarında geri çekilmelere yol açarken; petrol fiyatlarında yaşanan ani yükseliş küresel enflasyon endişelerini tekrardan kuvvetlendirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını artıracağına dair beklentilerin güçlenmesiyle dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerinde yükseliş görüldü. Diğer taraftan, Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh yarın ilk kez Kongre'nin karşısına çıkarak bir konuşma gerçekleştirecek ve siyasetçilerin yönelteceği soruları cevaplandıracak.

Ortadoğu coğrafyasında gerilimin yeniden tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndan yapılan enerji sevkiyatının tehlike altına girmesiyle birlikte küresel petrol fiyatları yüzde 4'ten fazla değer kazanarak 80 dolara yaklaştı. ABD'li yetkililer, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde dünyanın en yoğun enerji koridorlarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 20 geminin geçişine askeri eşlik ettiklerini belirtseler de, bağımsız gemi takip platformları boğazdaki deniz trafiğinin oldukça hafif seyrettiğini ortaya koydu.

SAVUNMA BANKASI KARARI

Öte yandan Türkiye, Kanada'nın öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası'na (DSRB) kurucu üye sıfatıyla katılma kararı aldı. Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan bir ekonomi yetkilisi, Türkiye'nin DSRB'ye kurucu üye olarak dahil olacağı bilgisini Kanada tarafına resmi olarak ilettiğini aktardı.

Yurtiçinde haziran ayında enflasyonda başlayan kısmi gerilemeye karşın, İran savaşının patlak vermesinden bu yana enflasyon beklentileri yüksek seyrini koruyor. Savaşın başından beri piyasayı politika faizi üzerinden fonlamayan TCMB, gecelik piyasada TL faizini savaş öncesi seviyelere kıyasla 300 baz puan daha yukarıda, yüzde 40 düzeyinde belirlemeye devam ediyor.

Piyasadaki genel beklenti, TCMB'nin faiz indirim adımlarına başlamadan önce piyasayı tekrardan politika faizinden fonlamaya dönmesi yönünde. Bu çerçevede enflasyon cephesinde yaşanacak gelişmeler piyasanın ana gündem maddesi olarak takip ediliyor.