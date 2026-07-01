Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi ABD'den kritik yapay zekâ kararı: Yasak kaldırıldı

ABD'den kritik yapay zekâ kararı: Yasak kaldırıldı

Yapay zeka girişimi Anthropic, ABD Ticaret Bakanlığı'nın "Claude Fable 5" ve "Claude Mythos 5" modelleri üzerindeki ihracat kontrollerini kaldırdığını duyurdu. Şirket, modellere erişimi yarın itibarıyla yeniden sağlamaya başlayacağını açıkladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
ABD'den kritik yapay zekâ kararı: Yasak kaldırıldı

Yapay zeka girişimi Anthropic, ABD Ticaret Bakanlığı'nın "Claude Fable 5" ve "Claude Mythos 5" modelleri üzerindeki ihracat kontrollerini kaldırdığını duyurdu. Şirket, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın itibarıyla erişimi yeniden sağlamaya başlayacaklarını ve kısa süre içinde bir güncelleme paylaşacaklarını bildirdi. Anthropic, kullanıcılarına ve sürece katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

TİCARET BAKANI LUTNICK'İN AÇIKLAMASI

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son iki hafta boyunca ABD hükümeti genelinde uyumu sağlamak ve "Amerika'nın yapay zeka alanındaki liderliğini" güçlendirmek amacıyla Fable 5'i analiz edip onaylamak için Anthropic ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını bildirdi. Lutnick, bu adımın ABD'nin yapay zeka alanındaki rekabet gücünü koruma hedefinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Yapay zeka devleri borsaya açılıyorYapay zeka devleri borsaya açılıyor

NE OLMUŞTU?

Washington yönetimi, gelişmiş yapay zeka modellerinin oluşturabileceği potansiyel tehditleri tespit etmek amacıyla yeni modellerin piyasaya sürülmesine yönelik denetimleri sıkılaştırmıştı. ABD hükümeti, ulusal güvenlik gerekçesiyle Anthropic'in "Claude Mythos 5" ve "Claude Fable 5" modellerine ihracat kontrolü getirmişti. Bu kararın ardından Anthropic, 12 Haziran'da söz konusu modelleri devre dışı bıraktığını duyurmuştu. Şirket geçen hafta ise hükümetin, Claude Mythos 5 modelinin "güvenilir" kurumlara açılmasına izin verdiğini belirtmişti. Son gelişmeyle birlikte her iki model üzerindeki ihracat kontrolleri tamamen kaldırıldı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Yapay Zeka ABD
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro