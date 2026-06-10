Yapay zeka devleri borsaya açılıyor

Yıllarca süren girişim sermayesi yatırımları ve hızlı büyümenin ardından, önde gelen yapay zeka şirketleri kademeli olarak halka açık piyasalara yöneliyor; bu hamle sadece teknoloji endüstrisini değil, küresel yatırım ortamını da yeniden şekillendirebilir. Yatırımcılar için bu, yapay zekaya duyulan coşkunun trilyon dolarlık değerlemelere sahip sürdürülebilir bir iş modeline dönüşüp dönüşmeyeceğinin bir testi niteliğinde.

OpenAI ve Anthropic'in halka arzları ve Perplexity'nin uzun vadeli halka arz planları, 1990'ların sonlarında internet şirketlerinin borsaya girişi veya önceki on yılda mobil ekonominin yükselişiyle kıyaslanabilecek bir dönüm noktasını işaret ediyor.

TEKNOLOJİK YENİLİKTEN FİNANSAL ALTYAPIYA

Piyasa uzun zamandır OpenAI, Anthropic ve Perplexity'yi üretken yapay zekanın yönünü şekillendiren şirketler olarak görüyordu, ancak bugün odak noktası yavaş yavaş teknolojik yeteneklerinden, bu kuruluşların özel yatırımcılardan aldıkları devasa değerlemeleri haklı çıkarıp çıkaramayacaklarına kayıyor.

DEVLERİN DEĞERLEMELERİ VE HALKA ARZ TAKVİMİ

OpenAI: Reuters'a göre OpenAI, 1 trilyon dolara kadar varan bir değerlemeyle halka arz olasılığını araştırıyor. Bu değer, şirketi halka arz edildiği sırada dünyanın en değerli teknoloji kuruluşları arasına yerleştirecektir.

Anthropic: Öte yandan, Anthropic, şirketin değerini yaklaşık 1 trilyon dolara çıkaran büyük bir yatırım turunun ardından ABD'de gizli bir halka arz başvurusu yaptı.

Perplexity: Perplexity ise halka açılmak için acele etmiyor, ancak 2028'de halka açılma niyetini doğruladı.

Bu süreçler, yapay zeka sektörünün kademeli olarak bağımsız bir finansal sektör haline geldiğini gösteriyor. Yakın zamana kadar yapay zeka öncelikle teknolojik bir konuydu. Bugün ise, on yılın önde gelen yatırım temalarından biri olarak şekilleniyor.

RİSK İŞTAHININ BÜYÜK SINAVI

Yatırımcılar son yıllarda yapay zeka şirketlerine yüz milyarlarca dolar yatırım yaptı; bu yatırımın önemli bir kısmı özel sermaye fonlarından, devlet varlık fonlarından ve teknoloji şirketlerinden geldi.

Halka açık piyasalar farklı bir mantıkla işler. Orada yatırımcılar sadece gelecekteki büyüme vaatlerini değil, aynı zamanda gelirler, maliyetler ve kârlılığa giden yol konusunda da net bir görünürlük talep ederler.

SEKTÖR İÇİN OLASI SENARYOLAR

Olumlu Senaryo: Yaklaşan halka arzlar, tüm sektör için önemli bir sınav olarak görülüyor. Yatırımcılar yüksek değerlemeleri kabul eder ve yapay zeka şirketlerinin hisselerini almaya devam ederse, bu durum piyasanın yapay zekanın vaat ettiği uzun vadeli ekonomik dönüşüme inandığını teyit edecektir.

Olumsuz Senaryo: Ancak eğer coşku azalırsa, tüm sektör yeniden değerlendirilebilir. Böyle bir senaryo, yalnızca halka arz hazırlığı yapan şirketleri değil, aynı zamanda sürekli sermaye akışına bağımlı olan düzinelerce yeni girişimi de etkileyecektir.

TEKNOLOJİ LİDERLERİ ARASINDAKİ YENİ YARIŞ

Borsa planlarının ardında, yapay zeka alanındaki büyük oyuncular arasındaki giderek derinleşen rekabet yatıyor.

OpenAI: Şirketin belirttiğine göre haftalık 900 milyondan fazla aktif kullanıcısı ve 50 milyondan fazla abonesi bulunan ChatGPT sayesinde en tanınmış isim olmaya devam ediyor. OpenAI'nin geliri, internet devlerinin ilk yıllarındaki büyüme oranlarını çok geride bırakan bir hızla artıyor.

Anthropic: Aynı zamanda Anthropic de yavaş yavaş ciddi bir rakip olarak kendini kanıtlıyor. Claude modelleri yazılım geliştiriciler tarafından giderek daha fazla kullanılıyor ve kurumsal segment önemli bir büyüme kaynağı haline geliyor.

Perplexity: Perplexity farklı bir yaklaşım benimsiyor. Şirket, bir arama motorunu üretken bir yapay zeka arayüzüyle birleştirerek insanların çevrimiçi bilgi arama biçimini değiştirmeyi hedefliyor. Ölçeği henüz küçük olsa da, yönetimi kısa vadeli piyasa coşkusunun ötesine bakarak uzun vadeli planlama yapıyor.

Sonuç olarak: Halka açık piyasalar şirketler arasında yeni bir "savaş alanı" haline gelebilir. Yeni sermayeye erişim kritik bir faktör olacaktır. En gelişmiş yapay zeka modellerinin eğitim maliyeti zaten yıllık olarak on milyarlarca dolarla ölçülüyor.

BU DURUM “GELENEKSEL” OYUNCULAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Yapay zeka şirketlerinin halka arz planları, bu şirketlerin arkasındaki teknoloji devleri için de önem taşıyor.

Microsoft: OpenAI'ye 13 milyar dolardan fazla yatırım yaptı ve bulut stratejisinin önemli bir bölümünü bu ortaklık üzerine kurdu.

Amazon ve Alphabet: Yatırımlar ve altyapı sözleşmeleri yoluyla sektöre giriş yaptı.

Nvidia: Şu ana kadar en büyük kazanan Nvidia oldu. Yapay zeka modellerinin eğitimi için grafik hızlandırıcılarına olan büyük talep, şirketi mevcut teknoloji döngüsünün sembollerinden biri haline getirdi.

Başarılı halka arzlar bu ekosistemi sağlamlaştıracaktır. Başarısızlık ise, şu anda teknoloji sektöründeki büyümenin büyük bir kısmını yönlendiren yatırım modelinin sürdürülebilirliği hakkında bir dizi soruyu gündeme getirecektir.

YAPAY ZEKÂ: ON YILIN BELİRLEYİCİ EKONOMİK FAKTÖRÜ

Önemli bir nokta olarak, OpenAI, Anthropic ve SpaceX'in potansiyel halka arzları, küresel halka arz piyasasının birkaç zayıf yılın ardından kademeli olarak toparlandığı bir döneme denk geliyor. Sadece bu yılın Mayıs ayı sonuna kadar, dünya genelindeki şirketler halka arz yoluyla 87 milyar dolardan fazla para topladı; bu, 2021'den bu yana en yüksek seviye.

Bu bağlamda, yapay zeka şirketleri artık sadece bir başka teknolojik moda akımı olarak görülmüyor. Küresel ekonominin, sermaye piyasalarının ve kurumsal yatırımların gelecekteki durumunun bir göstergesi haline geliyorlar.

Yaklaşan halka arzların önemi, tek tek şirketlerin kaderinin çok ötesine uzanıyor. Yatırımcılar esasen, yapay zekanın internetin ortaya çıkışından bu yana en büyük teknolojik ve ekonomik