ABD'den 24 yılın rekoru geldi altın çakıldı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) uzun vadeli tahvil faizleri yeniden yükselişe geçti. Enerji maliyetlerindeki artış, enflasyon ve Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla faiz artırabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi.

Otuz yıllık ABD tahvil faizi yüzde 5,72 oranına çıkarak 2002 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye geriledi.

ALTIN SERT DÜŞTÜ

Altın fiyatları ise veri sonrası sert düştü. Gram altında bir anda 100 liraya yakın düşüş yaşandı.

Veri öncesi 5 bin 520 liradan işlem gören gram altın bir anda 5 bin 446 liraya geriledi. 4 bin 120 dolardan işlem gören Ons altın ise 4 bin 73 dolara geriledi.

Altın fiyatları bir süre sonra bu dipten çıkarak yukarı yönlü hareket etti. Gram altın saat 16: 05 itibariyle 6 bin 470 liradan işlem görüyor.

PETROL FİYATLARI TAHVİL FAİZLERİNİ YUKARI İTTİ

Ortadoğu’daki çatışmaların devam etmesi enerji maliyetlerini yeniden yukarı taşıdı. İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik saldırıları sonrasında Brent petrol 102 doların üzerine çıktı.

Bu gelişme, enflasyonun yeniden hız kazanabileceği ve merkez bankalarının daha sıkı para politikaları izleyeceği beklentisini artırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,72 ile 2002’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

AVRUPA TAHVİLLERİ DE SATIŞTAN ETKİLENDİ

ABD tahvil piyasasındaki hareketlilik Avrupa’ya da sıçradı. İngiltere’nin 30 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 6 seviyesine çıktı.

Fransa’nın aynı vadeli tahvil faizi ise gün içinde 14 baz puana kadar yükseldi.

Kamu açıklarındaki artış ve enerji fiyatlarındaki sıçrama, gelişmiş ülkelerde uzun vadeli faizleri onlarca yılın zirvelerine taşıyor.

FED İÇİN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Swap piyasalarında Fed'in bu ay faiz artırma ihtimali yüzde 24’e yükseldi. Yıl sonuna kadar ise bir faiz artışı tamamen fiyatlanmış durumda.

Yatırımcılar Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tahvillerinde kısa pozisyonlarını artırdı. Bu durum satış baskısının henüz tamamen sona ermediğine işaret ediyor.

VADELİ PRİM 2011’den BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Uzun vadeli faizlerdeki yükselişin önemli bölümünü vadeli primdeki artış oluşturuyor. Yatırımcılar uzun vadeli tahvilleri taşımak için daha fazla getiri talep ediyor.

Otuz yıllık ABD tahvillerindeki vadeli prim, salı günü itibarıyla 2011 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Yükselen enerji fiyatları ve merkez bankalarına ilişkin yeniden fiyatlama, uzun vadeli tahvil faizlerindeki baskıyı artırıyor.