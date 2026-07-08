Gümüş sınıra tutundu: Beyaz metalde panik başladı

Küresel emtia piyasalarında değerli metaller dalgalı bir seyir izlerken, gümüş fiyatları da çarşamba günü hareketlendi. ABD'nin İran'a düzenlediği yeni askeri saldırıların petrolü ve doları tırmandırması, Fed'in açıklanacak Haziran ayı toplantı tutanakları öncesinde enflasyon ve yüksek faiz korkularını yeniden tetikledi.

Günün erken saatlerinde jeopolitik risklerin ve güçlü doların etkisiyle baskılanan gram gümüş 90 TL'nin, ons gümüş ise 60 doların altına sarkmıştı. Yaşanan geri çekilmenin ardından piyasada başlayan yükseliş çabasıyla birlikte, gram gümüş yeniden 90 TL, ons gümüş ise 60 dolar sınırına tutunarak yönünü yukarı çevirmek için destek arıyor. Yatırımcılar, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat krizini ve Fed'in bu gerilimin gölgesinde vereceği mesajları yakından takip ediyor.

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