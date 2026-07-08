Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Gümüş sınıra tutundu: Beyaz metalde panik başladı

Gümüş sınıra tutundu: Beyaz metalde panik başladı

Küresel piyasalarda gümüş, ABD'nin İran hamlesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle hareketlendi. Güçlü dolarla gramı 90 TL, onsu 60 doların altına sarkan gümüş, kayıplarını telafi etmeye çalışıyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Gümüş sınıra tutundu: Beyaz metalde panik başladı
Son Güncelleme:

Küresel emtia piyasalarında değerli metaller dalgalı bir seyir izlerken, gümüş fiyatları da çarşamba günü hareketlendi. ABD'nin İran'a düzenlediği yeni askeri saldırıların petrolü ve doları tırmandırması, Fed'in açıklanacak Haziran ayı toplantı tutanakları öncesinde enflasyon ve yüksek faiz korkularını yeniden tetikledi.

Günün erken saatlerinde jeopolitik risklerin ve güçlü doların etkisiyle baskılanan gram gümüş 90 TL'nin, ons gümüş ise 60 doların altına sarkmıştı. Yaşanan geri çekilmenin ardından piyasada başlayan yükseliş çabasıyla birlikte, gram gümüş yeniden 90 TL, ons gümüş ise 60 dolar sınırına tutunarak yönünü yukarı çevirmek için destek arıyor. Yatırımcılar, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat krizini ve Fed'in bu gerilimin gölgesinde vereceği mesajları yakından takip ediyor.

8 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 90,88₺ 90,91₺ %0.67 07:54
Ons Gümüş $ 60,34$ 60,35$ %0.63 07:54

8 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 90,88₺
Satış 90,91₺

8 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 60,34$
Satış 60,35$

8 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.261,72₺
Satış 6.269,10₺
Hürmüz'de tansiyon yükseldi: Güvenli liman altın ateş hattındaHürmüz'de tansiyon yükseldi: Güvenli liman altın ateş hattında

8 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,85₺ 46,86₺ %0.03 07:53
Euro (EUR) 53,51₺ 53,52₺ %0.06 07:54
Sterlin (GBP) 62,60₺ 62,62₺ %0.01 07:54
ABD vurdu, Hürmüz karıştı: Dövizde yangın başladıABD vurdu, Hürmüz karıştı: Dövizde yangın başladı

8 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.87
Motorin 66.78
LPG 31.19

8 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.497
Değişim %0,50

8 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.730$
Değişim %-1,63
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Gümüş Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro