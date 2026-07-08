Hürmüz'ün çanları Bitcoin’i vurdu: Kripto para piyasasında milyar dolarlık büyük tasfiye
ABD ile İran arasındaki askeri gerilim kripto para piyasasını da vurdu. Lider kripto para birimi Bitcoin jeopolitik risk dalgasıyla 62 bin dolar seviyesine gerilerken, vadeli işlemlerde yaklaşık 1 milyar dolar tasfiye oldu.
ABD ve İran arasında tırmanan askeri gerilim, küresel piyasalarda riskli varlıklardan kaçışı tetikledi. Bu jeopolitik risk dalgası nedeniyle lider kripto para birimi Bitcoin 62 bin dolar seviyesine gerilerken, piyasada yaklaşık 1 milyar dolarlık vadeli işlem tasfiye oldu. Toplam kripto para piyasası değeri de son 24 saatte %0,83 düşerek 2,25 trilyon dolara çekildi.
Piyasadaki bu kısa vadeli düşüşe rağmen büyük şirketlerin yatırımları sürüyor. XRP Ledger üzerindeki gerçek dünya varlıklarının değeri kurumsal güvenle 4 milyar doları aşarken, Tom Lee’nin Bitmine şirketi yaklaşık 40 bin Ethereum daha alarak toplam arzın %4,8'ine ulaştı.
Ayrıca SpaceX'in Nasdaq-100 endeksine dahil edilmesiyle şirketin elindeki 18 binden fazla Bitcoin, endeks fonları üzerinden kurumsal sermayeyi dolaylı olarak piyasaya çekmeye devam ediyor.
8 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|62.858$
|%-1.43
|62.477$
|63.862$
|-
|Ethereum (ETH)
|1.756$
|%-1.75
|1.742$
|1.789$
|-
8 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|MemeCore (M)
|1,42 $
|+%15,23
|Zcash (ZEC)
|476,38 $
|+%6,03
|Uniswap (UNI)
|3,30 $
|+%4,99
8 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Jito (JTO)
|0,7071 $
|-%9,49
|ether.fi (ETHFI)
|0,3994 $
|-%8,59
|Lighter (LIT)
|2,38 $
|-%8,39
8 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
8 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
8 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,86₺
|46,86₺
|%0.04
|11:00
|Euro (EUR)
|53,57₺
|53,57₺
|%0.16
|11:00
|Sterlin (GBP)
|62,66₺
|62,67₺
|%0.09
|11:00
8 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.87
|Motorin
|66.78
|LPG
|31.19