Hürmüz'ün çanları Bitcoin’i vurdu: Kripto para piyasasında milyar dolarlık büyük tasfiye

ABD ve İran arasında tırmanan askeri gerilim, küresel piyasalarda riskli varlıklardan kaçışı tetikledi. Bu jeopolitik risk dalgası nedeniyle lider kripto para birimi Bitcoin 62 bin dolar seviyesine gerilerken, piyasada yaklaşık 1 milyar dolarlık vadeli işlem tasfiye oldu. Toplam kripto para piyasası değeri de son 24 saatte %0,83 düşerek 2,25 trilyon dolara çekildi.

Piyasadaki bu kısa vadeli düşüşe rağmen büyük şirketlerin yatırımları sürüyor. XRP Ledger üzerindeki gerçek dünya varlıklarının değeri kurumsal güvenle 4 milyar doları aşarken, Tom Lee’nin Bitmine şirketi yaklaşık 40 bin Ethereum daha alarak toplam arzın %4,8'ine ulaştı.

Ayrıca SpaceX'in Nasdaq-100 endeksine dahil edilmesiyle şirketin elindeki 18 binden fazla Bitcoin, endeks fonları üzerinden kurumsal sermayeyi dolaylı olarak piyasaya çekmeye devam ediyor.

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