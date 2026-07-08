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Halk TV Ekonomi Hürmüz'de tankerler vuruldu, petrol fırladı: Akaryakıtta zam korkusu

Hürmüz'de tankerler vuruldu, petrol fırladı: Akaryakıtta zam korkusu

ABD'nin İran'a yönelik hamleleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırılarıyla tırmanan askeri gerilim küresel enerji koridorunu sarstı. Brent petrolün 76 dolara fırlaması pompaya yeni zam baskısı getirdi.

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Hürmüz'de tankerler vuruldu, petrol fırladı: Akaryakıtta zam korkusu
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ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nda üç tankerin vurulmasıyla tırmanan askeri gerilim, küresel enerji koridorlarında arz güvenliği endişelerini zirveye taşıdı. Piyasalarda enflasyon korkularını yeniden tetikleyen bu jeopolitik kriz, petrol fiyatlarında patlamaya yol açtı. Yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Brent petrol, hızlı bir sıçramayla 72 dolardan 76 dolara fırladı.

Dün motorin grubuna yapılan zammın ardından, pompa fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşanmadı. Ancak Brent petroldeki bu 4 dolarlık ani yükselişin ve 101 puanı aşan dolar endeksinin, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatları üzerinde yeni bir zam baskısı oluşturması bekleniyor.

Brent Petrol
Değer 75,88$
Değişim %0,04

8 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.87
Motorin 66.78
LPG 31.19

8 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.72
Motorin 66.63
LPG 30.59

8 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.84
Motorin 67.90
LPG 31.19

8 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 64.12
Motorin 68.17
LPG 30.99

8 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.261,72₺
Satış 6.269,10₺
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8 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 91,34₺
Satış 91,36₺
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8 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,86₺ 46,86₺ %0.04 11:00
Euro (EUR) 53,57₺ 53,57₺ %0.16 11:00
Sterlin (GBP) 62,66₺ 62,67₺ %0.09 11:00
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8 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.445
Değişim %-0,36
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8 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.858$
Değişim %-1,43
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Ekonomi Piyasalar
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