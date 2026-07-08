Hürmüz'de tankerler vuruldu, petrol fırladı: Akaryakıtta zam korkusu

ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nda üç tankerin vurulmasıyla tırmanan askeri gerilim, küresel enerji koridorlarında arz güvenliği endişelerini zirveye taşıdı. Piyasalarda enflasyon korkularını yeniden tetikleyen bu jeopolitik kriz, petrol fiyatlarında patlamaya yol açtı. Yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Brent petrol, hızlı bir sıçramayla 72 dolardan 76 dolara fırladı.

Dün motorin grubuna yapılan zammın ardından, pompa fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşanmadı. Ancak Brent petroldeki bu 4 dolarlık ani yükselişin ve 101 puanı aşan dolar endeksinin, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatları üzerinde yeni bir zam baskısı oluşturması bekleniyor.

8 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.87 Motorin 66.78 LPG 31.19

8 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.72 Motorin 66.63 LPG 30.59

8 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.84 Motorin 67.90 LPG 31.19

8 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 64.12 Motorin 68.17 LPG 30.99

8 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

8 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

8 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

8 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

8 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI