ABD vurdu, Hürmüz karıştı: Dövizde yangın başladı

ABD'nin İran'a yönelik düzenlediği hava saldırıları ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker krizi piyasalarda tansiyonu yükseltirken, Fed'in kritik Haziran ayı toplantı tutanakları öncesinde enflasyon ve yüksek faiz korkuları yeniden tetiklendi. S

on 24 saatte tırmanan enflasyon endişesiyle tahviller gerilerken, dolar endeksi hafif bir sıçramayla hafta başından bu yana ilk kez 101 puan sınırının üzerine çıktı. Küresel piyasalardaki bu hareketlilik, yabancı para birimlerini Türk Lirası karşısında güçlendirdi.

Yurt içi piyasalarda psikolojik eşik olan 47 TL sınırına iyice dayanan dolar kuruna yönelik yoğun müdahale serisi devam ediyor. Gelen baskılama adımlarıyla birlikte dolar 46,86 TL seviyesinde dengelenmiş durumda.

Euro 53,51 TL'den, İngiliz Sterlini ise 62,62 TL seviyelerinden işlem görerek TL karşısındaki yüksek seyrini sürdürüyor.

Yatırımcılar, jeopolitik gelişmelerin ve Fed'in bu tablonun gölgesinde vereceği mesajların kurlar üzerindeki etkisini yakından izliyor.

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