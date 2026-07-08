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Halk TV Ekonomi ABD vurdu, Hürmüz karıştı: Dövizde yangın başladı

ABD vurdu, Hürmüz karıştı: Dövizde yangın başladı

Küresel piyasalarda tırmanan ABD-İran gerilimi döviz kurlarını hareketlendirdi. Müdahalelere rağmen 46,86 TL'den işlem gören dolar psikolojik sınır olan 47 TL'ye dayanırken, euro 53,51 TL ve sterlin 62,62 TL'den işlem görüyor.

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ABD vurdu, Hürmüz karıştı: Dövizde yangın başladı

ABD'nin İran'a yönelik düzenlediği hava saldırıları ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker krizi piyasalarda tansiyonu yükseltirken, Fed'in kritik Haziran ayı toplantı tutanakları öncesinde enflasyon ve yüksek faiz korkuları yeniden tetiklendi. S

on 24 saatte tırmanan enflasyon endişesiyle tahviller gerilerken, dolar endeksi hafif bir sıçramayla hafta başından bu yana ilk kez 101 puan sınırının üzerine çıktı. Küresel piyasalardaki bu hareketlilik, yabancı para birimlerini Türk Lirası karşısında güçlendirdi.

Yurt içi piyasalarda psikolojik eşik olan 47 TL sınırına iyice dayanan dolar kuruna yönelik yoğun müdahale serisi devam ediyor. Gelen baskılama adımlarıyla birlikte dolar 46,86 TL seviyesinde dengelenmiş durumda.

Euro 53,51 TL'den, İngiliz Sterlini ise 62,62 TL seviyelerinden işlem görerek TL karşısındaki yüksek seyrini sürdürüyor.

Yatırımcılar, jeopolitik gelişmelerin ve Fed'in bu tablonun gölgesinde vereceği mesajların kurlar üzerindeki etkisini yakından izliyor.

8 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,85₺ 46,86₺ %0.03 07:49
Euro (EUR) 53,51₺ 53,53₺ %0.06 07:49
Sterlin (GBP) 62,60₺ 62,61₺ %0.00 07:48
Kanada Doları 32,90₺ 33,07₺ %0.00 07:49
İsviçre Frangı 57,99₺ 58,00₺ %0.02 07:48
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %-0.22 07:48
Avustralya Doları 32,42₺ 32,58₺ %0.20 07:49
Danimarka Kronu 7,13₺ 7,17₺ %0.01 07:48
Norveç Kronu 4,77₺ 4,79₺ %0.11 07:48
İsveç Kronu 4,82₺ 4,85₺ %0.06 07:49
Çin Yuanı 6,89₺ 6,89₺ %0.08 07:49
Rus Rublesi 0,61₺ 0,61₺ %-0.62 07:49
BAE Dirhemi 12,76₺ 12,76₺ %0.04 07:49
Suudi Arabistan Riyali 12,52₺ 12,59₺ %2.57 04:00

8 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 46,85₺
Satış 46,86₺

8 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,51₺
Satış 53,53₺

8 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 62,60₺
Satış 62,61₺

8 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.261,72₺
Satış 6.269,10₺
Hürmüz'de tansiyon yükseldi: Güvenli liman altın ateş hattındaHürmüz'de tansiyon yükseldi: Güvenli liman altın ateş hattında

8 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 91,00₺
Satış 91,01₺
Gümüş sınıra tutundu: Beyaz metalde panik başladıGümüş sınıra tutundu: Beyaz metalde panik başladı

8 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.87
Motorin 66.78
LPG 31.19

8 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.497
Değişim %0,00

8 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.763$
Değişim %-1,58
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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