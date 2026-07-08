Hürmüz'de tansiyon yükseldi: Güvenli liman altın ateş hattında

Küresel piyasalarda altın fiyatları, çarşamba sabahı dalgalı bir seyir izliyor. ABD'nin İran'a yönelik yeni askeri saldırılarının petrolü ve doları tırmandırması, Fed'in Haziran ayı toplantı tutanaklarının yayımlanması öncesinde enflasyon ve yüksek faiz korkularını yeniden tetikledi. Son 24 saatte enflasyon endişesiyle tahviller gerilerken dolar hafifçe yükseldi, bu düzeltmeyle geri çekilen altın ise yükselmeye çalışıyor. Gram altın 6 bin 200 TL'nin, ons altın ise 4 bin 100 doların üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Tansiyonu yükselten askeri hamle ise Hürmüz Boğazı'nda üç tankerin vurulmasının ardından geldi. ABD ordusu salı günü İran'a yeni bir saldırı dalgası başlatırken, Washington yönetimi de İran'ın petrol satışına izin veren lisansını iptal etti. Yatırımcılar, boğazdaki sevkiyat krizini ve Fed'in bu gerilimin gölgesinde vereceği mesajları yakından takip ediyor.

8 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

8 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

8 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

8 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

8 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

8 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

8 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.87 Motorin 66.78 LPG 31.19

8 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

8 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI