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Halk TV Ekonomi Fon soruşturmaları piyasada deprem etkisi yarattı: Borsa İstanbul kırmızı bölgede

Fon soruşturmaları piyasada deprem etkisi yarattı: Borsa İstanbul kırmızı bölgede

Borsa İstanbul'da dünkü sert satış dalgasının ardından salı gününe de kayıpla başlandı. Fon soruşturmaları ve tasfiyelerin gölgesinde açılışta 12 bin 516 puana inen BIST 100 endeksi, 12 bin 500 taban seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

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Fon soruşturmaları piyasada deprem etkisi yarattı: Borsa İstanbul kırmızı bölgede

Borsa İstanbul'da yeni haftanın ilk işlem gününde genele yayılan yoğun satış baskısı piyasaları sarstı. Yatırımcıların devam eden fon soruşturmalarına ilişkin gelişmelere odaklandığı pazartesi seansında, iç dinamiklerdeki belirsizlik ve küresel faiz rüzgarı sert kayıpları beraberinde getirdi. BIST 100 endeksi, dünü yüzde 2,38 oranında değer kaybı ve 306,59 puanlık düşüşle 12 bin 592,76 puandan tamamladı. Satış dalgasının genele yayılmasıyla birlikte toplam işlem hacmi 115,2 milyar lira seviyesine ulaştı.

Dün yaşanan bu sert kırılmayla birlikte endeksteki erime belirgin şekilde derinleşti. BIST 100'de son bir haftada kaydedilen toplam kayıp yüzde 4,59 olurken, son bir aylık dönemdeki değer kaybı ise yüzde 13,99 seviyesine ulaştı.

Haftanın ikinci işlem gününde de satış ağırlıklı seyir hız kesmedi. Salı seansına satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, açılışta dünkü kapanışına kıyasla 76,76 puan ve yüzde 0,61 azalış kaydederek 12 bin 516,00 puana indi. Fon soruşturmalarının yarattığı temkinli hava ve kredili pozisyon tasfiyelerinin devam ettiği piyasada, endeksin 12 bin 500 puan kritik taban seviyesinde tutunup tutunamayacağı yakından izleniyor.

29 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 12.493
Günlük değişim %-0.79
Gün içi düşük 12.462
Gün içi yüksek 12.547
Önceki kapanış 12.593
Saat 11:20

29 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
ETYAT 11,99 %8,41
CMENT 233,00 %8,37
DIRIT 22,88 %7,42
BRMEN 7,30 %6,73
VRGYO 1,47 %6,52

29 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
HEDEF 9,27 %-10,00
MARTI 1,08 %-10,00
MAGEN 13,05 %-10,00
BIGTK 107,10 %-10,00
USAK 0,54 %-10,00

29 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
NETGL 19,00 184.032.746,00
DOHOL 19,69 70.198.216,99
TKNKA 64,50 65.268.001,50
ASELS 367,25 41.134.938,00
THYAO 288,00 33.709.248,00

29 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.554,46₺
Satış 6.562,06₺
Piyasalar kilitlendi: Altın kritik viraja girdiPiyasalar kilitlendi: Altın kritik viraja girdi

29 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 95,69₺
Satış 95,72₺
Dün sert çakılmıştı: Gümüş bugün toparlanmaya çalışıyorDün sert çakılmıştı: Gümüş bugün toparlanmaya çalışıyor

29 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,00₺ 49,00₺ %0.03 11:19
Euro (EUR) 55,65₺ 55,66₺ %-0.10 11:20
Sterlin (GBP) 64,90₺ 64,91₺ %-0.07 11:20
Dolar kuru tüm zamanların rekorunu kırdı: Kritik sınıra ulaştıDolar kuru tüm zamanların rekorunu kırdı: Kritik sınıra ulaştı

29 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 93.50
LPG 34.99
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29 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 84.095$
Değişim %0,54
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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