Fon soruşturmaları piyasada deprem etkisi yarattı: Borsa İstanbul kırmızı bölgede

Borsa İstanbul'da yeni haftanın ilk işlem gününde genele yayılan yoğun satış baskısı piyasaları sarstı. Yatırımcıların devam eden fon soruşturmalarına ilişkin gelişmelere odaklandığı pazartesi seansında, iç dinamiklerdeki belirsizlik ve küresel faiz rüzgarı sert kayıpları beraberinde getirdi. BIST 100 endeksi, dünü yüzde 2,38 oranında değer kaybı ve 306,59 puanlık düşüşle 12 bin 592,76 puandan tamamladı. Satış dalgasının genele yayılmasıyla birlikte toplam işlem hacmi 115,2 milyar lira seviyesine ulaştı.

Dün yaşanan bu sert kırılmayla birlikte endeksteki erime belirgin şekilde derinleşti. BIST 100'de son bir haftada kaydedilen toplam kayıp yüzde 4,59 olurken, son bir aylık dönemdeki değer kaybı ise yüzde 13,99 seviyesine ulaştı.

Haftanın ikinci işlem gününde de satış ağırlıklı seyir hız kesmedi. Salı seansına satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, açılışta dünkü kapanışına kıyasla 76,76 puan ve yüzde 0,61 azalış kaydederek 12 bin 516,00 puana indi. Fon soruşturmalarının yarattığı temkinli hava ve kredili pozisyon tasfiyelerinin devam ettiği piyasada, endeksin 12 bin 500 puan kritik taban seviyesinde tutunup tutunamayacağı yakından izleniyor.

29 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

29 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim ETYAT 11,99 %8,41 CMENT 233,00 %8,37 DIRIT 22,88 %7,42 BRMEN 7,30 %6,73 VRGYO 1,47 %6,52

29 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim HEDEF 9,27 %-10,00 MARTI 1,08 %-10,00 MAGEN 13,05 %-10,00 BIGTK 107,10 %-10,00 USAK 0,54 %-10,00

29 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) NETGL 19,00 184.032.746,00 DOHOL 19,69 70.198.216,99 TKNKA 64,50 65.268.001,50 ASELS 367,25 41.134.938,00 THYAO 288,00 33.709.248,00

29 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

29 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

29 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

29 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 80.40 Motorin 93.50 LPG 34.99

29 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI