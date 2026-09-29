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Halk TV Ekonomi Dün sert çakılmıştı: Gümüş bugün toparlanmaya çalışıyor

Dün sert çakılmıştı: Gümüş bugün toparlanmaya çalışıyor

Dünkü sert çöküşün ardından toparlanmaya çalışan gümüş, dengelenme arayışında. Ons gümüş 60 dolar civarında dirençle karşılaşırken, yurt içinde gram gümüş 95 TL bandında tutunuyor.

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Dün sert çakılmıştı: Gümüş bugün toparlanmaya çalışıyor
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Gümüş piyasası da bu sabah, haftanın ilk işlem gününde altın cephesindeki sert satış dalgasına eşlik ederek yaşadığı derin çöküşün ardından toparlanma çabasına girdi. Dün yaşanan sert değer kayıplarını telafi etmeye çalışan kıymetli metalde alımlar temkinli kalırken, spot piyasada ons gümüş 60 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor. Yurt içi piyasada ise dün psikolojik eşiklerin altına inen gram gümüş, kayıplarını sınırlama arayışıyla 95 TL bandında seyrediyor.

Emtia piyasalarındaki bu kırılgan zeminde, Fed'in yüksek faiz patikasını uzun bir süre boyunca koruyacağına yönelik endişeler ana baskı unsuru olmayı sürdürüyor. Fed yetkililerinin yapay zekâ yatırımları ve yüksek seyreden petrol fiyatları nedeniyle enflasyonist baskıların devam edebileceğine dikkat çekmesi, borçlanma maliyetlerinin yüksek kalacağı algısını canlı tutarak faiz getirisi olmayan varlıklardaki yükseliş iştahını frenliyor.

Orta Doğu hattında ise yaklaşık yedi aydır süren savaşı sonlandırma amacıyla ABD ve İran temsilcilerinin New York'ta arabulucularla yürüttüğü temaslar, jeopolitik risk priminde sınırlı bir gevşeme yaratarak güvenli liman talebini zayıflatıyor. Küresel yatırımcıların gözü kulağı hafta boyunca ABD'den gelecek olan istihdam ve enflasyon odaklı kritik makroekonomik veri yağmuruna çevrilmişken, gümüş cephesindeki toparlanma çabaları güçlü direnç seviyeleriyle karşılaşmaya devam ediyor.

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Ons Gümüş $ 60,61$ 60,63$ %-0.05 08:20

29 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 95,47₺
Satış 95,50₺

29 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 60,61$
Satış 60,63$

29 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.554,46₺
Satış 6.562,06₺
Piyasalar kilitlendi: Altın kritik viraja girdiPiyasalar kilitlendi: Altın kritik viraja girdi

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29 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

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Benzin 80.40
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29 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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29 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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