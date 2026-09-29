Dün sert çakılmıştı: Gümüş bugün toparlanmaya çalışıyor

Gümüş piyasası da bu sabah, haftanın ilk işlem gününde altın cephesindeki sert satış dalgasına eşlik ederek yaşadığı derin çöküşün ardından toparlanma çabasına girdi. Dün yaşanan sert değer kayıplarını telafi etmeye çalışan kıymetli metalde alımlar temkinli kalırken, spot piyasada ons gümüş 60 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor. Yurt içi piyasada ise dün psikolojik eşiklerin altına inen gram gümüş, kayıplarını sınırlama arayışıyla 95 TL bandında seyrediyor.

Emtia piyasalarındaki bu kırılgan zeminde, Fed'in yüksek faiz patikasını uzun bir süre boyunca koruyacağına yönelik endişeler ana baskı unsuru olmayı sürdürüyor. Fed yetkililerinin yapay zekâ yatırımları ve yüksek seyreden petrol fiyatları nedeniyle enflasyonist baskıların devam edebileceğine dikkat çekmesi, borçlanma maliyetlerinin yüksek kalacağı algısını canlı tutarak faiz getirisi olmayan varlıklardaki yükseliş iştahını frenliyor.

Orta Doğu hattında ise yaklaşık yedi aydır süren savaşı sonlandırma amacıyla ABD ve İran temsilcilerinin New York'ta arabulucularla yürüttüğü temaslar, jeopolitik risk priminde sınırlı bir gevşeme yaratarak güvenli liman talebini zayıflatıyor. Küresel yatırımcıların gözü kulağı hafta boyunca ABD'den gelecek olan istihdam ve enflasyon odaklı kritik makroekonomik veri yağmuruna çevrilmişken, gümüş cephesindeki toparlanma çabaları güçlü direnç seviyeleriyle karşılaşmaya devam ediyor.

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