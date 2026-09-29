Piyasalar kilitlendi: Altın kritik viraja girdi
Dünkü sert çakılmanın ardından tepki alımlarıyla toparlanmaya çalışan altın, Fed baskısıyla son 7 haftanın dip seviyelerinde kaldı. Ons altın 4 bin 139 dolarda tutunmaya çalışırken, yurt içinde gram altın 6 bin 520 liradan işlem görüyor.
29 Eylül Salı gününde altın fiyatları, dün yaşanan sert çakılmanın ardından gelen tepki alımlarıyla dengelenmeye çalışsa da son yedi haftanın en düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam ediyor. Fed'in faiz oranlarını öngörülenden daha uzun süre yüksek tutacağına yönelik endişelerin sıcaklığını koruması, kıymetli metal üzerindeki toparlanma çabalarını baskılıyor. Dün yaşadığı sert kayıpların ardından tutunma mücadelesi veren ons altın uluslararası piyasalarda 4 bin 139 dolar bandında işlem görürken, yurt içi piyasada gram altın da 6 bin 520 TL civarında dengelenme arayışını sürdürüyor.
Piyasalarda gözler bir yandan Orta Doğu'daki kritik diplomasi trafiğine çevrilmiş durumda. Her iki ülkenin yetkililerinden alınan bilgilere göre, yaklaşık yedi aydır devam eden savaşı sonlandırmaya yönelik yenilenen diplomatik girişimler kapsamında ABD ve İran heyetleri, New York'ta arabulucularla ayrı ayrı temaslarda bulundu. Savaşın sona erme ihtimali güvenli liman primini aşağı çekerken, Fed cephesinden gelen mesajlar da temkinli havayı besliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook yaptığı değerlendirmede, yapay zekâ odaklı talep patlaması ve yüksek petrol fiyatları nedeniyle önümüzdeki aylarda enflasyonist baskıların sürmesini beklediğini ifade ederken, ek faiz artırımlarının gerekeceğini doğrudan belirtmekten kaçındı.
Yatırımcılar, para politikasının geleceğine ilişkin daha somut ipuçları elde etmek amacıyla bu hafta ABD'de peş peşe açıklanacak kritik makroekonomik veri paketine odaklandı. Hafta boyunca takip edilecek JOLTS açık iş pozisyonları, ADP özel sektör istihdamı, Fed'in favori enflasyon göstergesi olan PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) verileri ve cuma günü gelecek tarım dışı istihdam raporu öncesinde altın piyasasında bekle-gör yaklaşımı ağırlığını koruyor.
29 EYLÜL 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Altın TL
|6.508,81₺
|6.510,14₺
|%0.45
|08:25
|Ons Altın $
|4.131,52$
|4.132,17$
|%0.41
|08:25
|Çeyrek Altın TL
|10.887,76₺
|11.519,53₺
|%0.00
|14:28
|Yarım Altın TL
|21.913,34₺
|23.108,04₺
|%0.00
|14:28
|Külçe Altın $
|133.150,00$
|133.250,00$
|%0.00
|17:01
29 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
29 EYLÜL 2026 ONS ALTIN NE KADAR?
29 EYLÜL 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?
29 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
29 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|48,99₺
|49,00₺
|%0.03
|08:25
|Euro (EUR)
|55,69₺
|55,71₺
|%-0.01
|08:25
|Sterlin (GBP)
|64,89₺
|64,93₺
|%-0.07
|08:25
29 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|80.40
|Motorin
|93.50
|LPG
|34.99