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Halk TV Ekonomi Dolar kuru tüm zamanların rekorunu kırdı: Kritik sınıra ulaştı

Dolar kuru tüm zamanların rekorunu kırdı: Kritik sınıra ulaştı

Merkez Bankası'nın tüm müdahalelerine rağmen dolar kuru 49,00 TL psikolojik sınırına ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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Dolar kuru tüm zamanların rekorunu kırdı: Kritik sınıra ulaştı

Bu sabah döviz piyasalarına, altın ve emtia cephesinde yaşanan sert geri çekilme ile birlikte güçlenen küresel dolar talebi fiyatlamalara yön veriyor. Fed'in yüksek faiz politikasını tahmin edilenden daha uzun bir süreye yayacağı beklentisi ve yetkililerin yapay zekâ yatırımları ile petrol fiyatlarına bağlı enflasyonist baskılara dikkat çekmesi, Amerikan dolarını uluslararası piyasalarda güçlü tutuyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak kritik istihdam ve enflasyon verileri öncesinde Dolar Endeksi 101,280 puana çıkarak yüksek seyrini korudu.

Küresel ölçekte güç kazanan doların iç piyasadaki yansıması ise tarihi bir eşiğin aşılmasıyla sonuçlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kur üzerindeki sert baskıyı hafifletmek ve fiyatları dizginlemek adına rezervleri üzerinden yürüttüğü müdahalelere rağmen, Türk lirası karşısındaki tırmanış durdurulamadı. Aralıksız yükselişini dolar kuru psikolojik sınırı aşarak 49,00 TL seviyesine ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD ile İran arasındaki sıcak savaşın patlak verdiği Şubat ayı öncesinde 43,83 TL seviyesinde bulunan dolar kuru, çatışmaların başlamasıyla birlikte Merkez Bankası'nın ilan ettiği dengeleme müdahalelerine karşın bugüne kadar yüzde 11,79 oranında artış kaydetti. Kurun sene başından bu yana sergilediği toplam değer kazancı ise yüzde 13,95'e ulaştı.

Doların Türk Lirası karşısında kırdığı tarihi rekorun gölgesinde diğer majör para birimleri dengelenme çabasını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde test ettiği tepe noktası olan 56 TL'nin altında işlem görmeye devam eden Euro 55,71 TL seviyesinde seyrederken, İngiliz Sterlini de psikolojik 65 TL sınırının altında kalarak 64,92 TL bandından el değiştiriyor.

29 EYLÜL 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

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Dolar (USD) 48,99₺ 49,00₺ %0.03 08:25
Euro (EUR) 55,69₺ 55,71₺ %-0.01 08:25
Sterlin (GBP) 64,89₺ 64,93₺ %-0.07 08:25
Kanada Doları 34,44₺ 34,62₺ %-0.10 08:25
İsviçre Frangı 58,81₺ 58,85₺ %-0.12 08:25
Japon Yeni 0,31₺ 0,31₺ %-0.03 08:23
Avustralya Doları 34,30₺ 34,47₺ %-0.01 08:25
Danimarka Kronu 7,43₺ 7,46₺ %-0.08 08:24
Norveç Kronu 5,12₺ 5,14₺ %-0.09 08:24
İsveç Kronu 4,90₺ 4,92₺ %-0.22 08:25
Çin Yuanı 7,30₺ 7,31₺ %0.10 08:25
Rus Rublesi 0,58₺ 0,58₺ %0.01 08:25
BAE Dirhemi 13,34₺ 13,34₺ %0.04 08:25
Suudi Arabistan Riyali 13,01₺ 13,08₺ %0.00 02:28

29 EYLÜL 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 48,99₺
Satış 49,00₺

29 EYLÜL 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 55,69₺
Satış 55,71₺

29 EYLÜL 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 64,89₺
Satış 64,93₺

29 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.554,46₺
Satış 6.562,06₺
Piyasalar kilitlendi: Altın kritik viraja girdiPiyasalar kilitlendi: Altın kritik viraja girdi

29 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 95,51₺
Satış 95,54₺
Dün sert çakılmıştı: Gümüş bugün toparlanmaya çalışıyorDün sert çakılmıştı: Gümüş bugün toparlanmaya çalışıyor

29 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 93.50
LPG 34.99

29 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.593
Değişim %0,00

29 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 83.344$
Değişim %-0,36
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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