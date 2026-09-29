Dolar kuru tüm zamanların rekorunu kırdı: Kritik sınıra ulaştı

Bu sabah döviz piyasalarına, altın ve emtia cephesinde yaşanan sert geri çekilme ile birlikte güçlenen küresel dolar talebi fiyatlamalara yön veriyor. Fed'in yüksek faiz politikasını tahmin edilenden daha uzun bir süreye yayacağı beklentisi ve yetkililerin yapay zekâ yatırımları ile petrol fiyatlarına bağlı enflasyonist baskılara dikkat çekmesi, Amerikan dolarını uluslararası piyasalarda güçlü tutuyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak kritik istihdam ve enflasyon verileri öncesinde Dolar Endeksi 101,280 puana çıkarak yüksek seyrini korudu.

Küresel ölçekte güç kazanan doların iç piyasadaki yansıması ise tarihi bir eşiğin aşılmasıyla sonuçlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kur üzerindeki sert baskıyı hafifletmek ve fiyatları dizginlemek adına rezervleri üzerinden yürüttüğü müdahalelere rağmen, Türk lirası karşısındaki tırmanış durdurulamadı. Aralıksız yükselişini dolar kuru psikolojik sınırı aşarak 49,00 TL seviyesine ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD ile İran arasındaki sıcak savaşın patlak verdiği Şubat ayı öncesinde 43,83 TL seviyesinde bulunan dolar kuru, çatışmaların başlamasıyla birlikte Merkez Bankası'nın ilan ettiği dengeleme müdahalelerine karşın bugüne kadar yüzde 11,79 oranında artış kaydetti. Kurun sene başından bu yana sergilediği toplam değer kazancı ise yüzde 13,95'e ulaştı.

Doların Türk Lirası karşısında kırdığı tarihi rekorun gölgesinde diğer majör para birimleri dengelenme çabasını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde test ettiği tepe noktası olan 56 TL'nin altında işlem görmeye devam eden Euro 55,71 TL seviyesinde seyrederken, İngiliz Sterlini de psikolojik 65 TL sınırının altında kalarak 64,92 TL bandından el değiştiriyor.

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