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Halk TV Ekonomi Zirveyi zorladı ama tutunamadı: Bitcoin 84 bin dolardan geri çekildi

Zirveyi zorladı ama tutunamadı: Bitcoin 84 bin dolardan geri çekildi

ABD tahvil getirilerindeki tırmanış ve faiz baskısı kripto pazarını vurdu. 531 milyon dolarlık kaldıraçlı işlemin silindiği piyasada toplam değer 2,86 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin 83 bin dolar sınırında tutunmaya çalışıyor.

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Zirveyi zorladı ama tutunamadı: Bitcoin 84 bin dolardan geri çekildi

Kripto para piyasalarında, ABD Hazine tahvil getirilerindeki tırmanış ve makroekonomik cepheden gelen faiz baskısının risk iştahını törpelemesiyle satış ağırlıklı bir seyir hakim oldu. Yatırımcıların güvenli liman arayışına girmesi ve faiz oranlarının tahmin edilenden daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi, dijital varlık ekosisteminde kayıpları derinleştirdi. Toplam kripto para piyasası değeri, son 24 saatte yüzde 2,55 oranında gerileyerek yaklaşık 2,86 trilyon dolar seviyesine indi.

Yaşanan bu geri çekilme dalgası vadeli işlem tahtalarında da ciddi bir tasfiyeyi tetikledi. Tahvil getirilerindeki yükseliş ve gelecekteki faiz adımlarına ilişkin değişen beklentilerin oynaklığı körüklemesi sonucu, son 24 saatlik zaman diliminde piyasada yaklaşık 531 milyon dolarlık kripto varlık pozisyonu likidasyona uğradı.

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, gün içinde geniş bir fiyat bandında dalgalı hareketler sergiledi. Zirve seviyesinde 84 bin 014 dolara kadar tırmanan lider kripto para, gelen satış baskısının ardından 82 bin 941 dolar civarında dengelendi. Kurumsal fon akışlarına ve bu hafta ABD'den gelecek olan kritik istihdam ve enflasyon verilerine karşı aşırı duyarlı kalmayı sürdüren Bitcoin, tahvil getirilerinin yarattığı makroekonomik rüzgara karşı tutunma mücadelesi veriyor.

29 EYLÜL 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 83.316$ %-0.39 82.776$ 83.664$ -
Ethereum (ETH) 2.672$ %-0.60 2.652$ 2.695$ -

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Fiyat 24s Değişim
Hedera (HBAR) 0,1173 $ +%20,69
Curve DAO Token (CRV) 0,3966 $ +%19,79
Algorand (ALGO) 0,1328 $ +%14,17

29 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Ondo (ONDO) 0,5153 $ -%10,48
Sei (SEI) 0,07457 $ -%9,71
Zcash (ZEC) 1.402,62 $ -%9,43

29 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.554,46₺
Satış 6.562,06₺
Piyasalar kilitlendi: Altın kritik viraja girdiPiyasalar kilitlendi: Altın kritik viraja girdi

29 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
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29 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

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Dolar (USD) 49,00₺ 49,00₺ %0.03 09:55
Euro (EUR) 55,70₺ 55,71₺ %0.01 09:55
Sterlin (GBP) 64,91₺ 64,92₺ %-0.06 09:55
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29 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 93.50
LPG 34.99
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29 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.593
Değişim %-2,38
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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