Zirveyi zorladı ama tutunamadı: Bitcoin 84 bin dolardan geri çekildi

Kripto para piyasalarında, ABD Hazine tahvil getirilerindeki tırmanış ve makroekonomik cepheden gelen faiz baskısının risk iştahını törpelemesiyle satış ağırlıklı bir seyir hakim oldu. Yatırımcıların güvenli liman arayışına girmesi ve faiz oranlarının tahmin edilenden daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi, dijital varlık ekosisteminde kayıpları derinleştirdi. Toplam kripto para piyasası değeri, son 24 saatte yüzde 2,55 oranında gerileyerek yaklaşık 2,86 trilyon dolar seviyesine indi.

Yaşanan bu geri çekilme dalgası vadeli işlem tahtalarında da ciddi bir tasfiyeyi tetikledi. Tahvil getirilerindeki yükseliş ve gelecekteki faiz adımlarına ilişkin değişen beklentilerin oynaklığı körüklemesi sonucu, son 24 saatlik zaman diliminde piyasada yaklaşık 531 milyon dolarlık kripto varlık pozisyonu likidasyona uğradı.

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, gün içinde geniş bir fiyat bandında dalgalı hareketler sergiledi. Zirve seviyesinde 84 bin 014 dolara kadar tırmanan lider kripto para, gelen satış baskısının ardından 82 bin 941 dolar civarında dengelendi. Kurumsal fon akışlarına ve bu hafta ABD'den gelecek olan kritik istihdam ve enflasyon verilerine karşı aşırı duyarlı kalmayı sürdüren Bitcoin, tahvil getirilerinin yarattığı makroekonomik rüzgara karşı tutunma mücadelesi veriyor.

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