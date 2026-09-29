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Halk TV Ekonomi Diplomasi trafiği petrolü durduramadı: İki gündür aralıksız yükseliyor

Diplomasi trafiği petrolü durduramadı: İki gündür aralıksız yükseliyor

Akaryakıt istasyonu tabelalarında fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor. Eşel mobil sisteminin 1 Ekim'de sona ermesiyle birlikte, benzin fiyatlarına tek seferde 12,48 TL'lik devasa bir zam dalgasının gelmesi bekleniyor.

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Diplomasi trafiği petrolü durduramadı: İki gündür aralıksız yükseliyor
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Akaryakıt pompa fiyatlarında bugün itibarıyla herhangi bir değişikliğe gidilmedi ve tabelalardaki mevcut rakamlar korundu. Ancak sektörde ve araç sahiplerinde tüm dikkatler, vergi kaynaklı fiyat artışlarını frenlemek amacıyla uygulanan eşel mobil sisteminin sona ereceği 1 Ekim tarihine çevrilmiş durumda. Eşel mobil desteğinin ay başında devreye girmemesi veya sona ermesi durumunda, 1 Ekim itibarıyla benzin fiyatlarına tek seferde 12,48 TL'lik dev bir zammın yansıması bekleniyor.

Küresel enerji piyasalarında ise petrol fiyatları, Orta Doğu kaynaklı arz kesintisi endişelerinin bölgeden toparlanan ham petrol ihracatı sinyallerine ağır basmasıyla bugün de üst üste ikinci işlem gününde prim yaptı. Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve küresel enerji sevkiyatlarının en kritik boğazı olan Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalarla piyasaları altüst eden savaş, yaklaşık yedi aydır petrol üzerinde güçlü bir baskı unsuru olmayı sürdürüyor.

Diplomasi cephesinde ise her iki ülkenin yetkilileri, yedi aylık savaşı sona erdirmeye yönelik yenilenen girişimler kapsamında arabulucularla New York'ta ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Önümüzdeki süreçte yapılacak temasların, İran'ın geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında sunduğu yedi günlük ateşkes teklifinin revize edilmiş bir versiyonuna odaklanması bekleniyor. Diplomatik çözüm umutları masada kalsa da sahadaki sıcak arz risklerinin devam etmesi, uluslararası petrol fiyatlarında yukarı yönlü seyrin korunmasına yol açıyor.

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Benzin 81.40
Motorin 94.60
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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