Bitcoin barış haberiyle ayağa kalktı, Ethereum geride kaldı

Cumartesi 75 bin doların altına düşerek son bir ayın dibini gören Bitcoin, ABD-İran barış sürecinin ivme kazanmasıyla 77.139 dolara toparladı. Ethereum'a ise olumlu rüzgarlar yetmedi; son 24 saatte %0,87 değer kaybederek 2.098 dolarda geriledi.

Cumartesi günü çöküşe geçen kripto piyasası ABD ve İran arasında barış sürecinin ilerlemesi ile tekrar yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta 75 bin dolar sınırının altına düşerek son bir ayın en kötü gününü geçiren Bitcoin toparlandı, 77 bin 139,25 dolardan işlem görüyor.

Ethereum da son bir ayın en büyük değer kaybı ile 2 bin 020 dolara kadar gerilemişti. Olumlu piyasa rüzgarları Ethereum'u taşımaya yetmedi, son 24 saatte yüzde 0,87 değer kaybeden coin 2 bin 098 dolardan işlem gördü.

25 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET

Bitcoin
Değer 77.512$
Değişim %1,09
Ethereum
Değer 2.116$
Değişim %1,03
  • Toplam piyasa değeri: 2,58 trilyon $
  • 24s toplam hacim: $61,76 milyar $
  • Saat: 09:25

25 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) $77.139,25 %+0,60 $76.019,89 $77.511,74 22,09 milyar $
Ethereum (ETH) $2.098,00 %-0,87 $2.061,33 $2.127,31 10,68 milyar $

25 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s %
DeXe (DEXE) 17,43 $ +%26,75
Stable (STABLE) 0,03906 $ +%14,13
Humanity (H) 0,2375 $ +%12,08
XDC Network (XDC) 0,03356 $ +%8,00
Morpho (MORPHO) 2,29 $ +%7,31

25 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s %
Worldcoin (WLD) 0,2910 $ -%3,78
Nexo (NEXO) 0,8509 $ -%2,66
Mantle (MNT) 0,6442 $ -%2,35
Jupiter (JUP) 0,2026 $ -%2,16
siren (SIREN) 0,5051 $ -%2,08
25 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.702,26 TL

Gram altın satış: 6.703,14 TL

25 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 114,20 TL

Gram gümüş satış: 114,29 TL

25 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,7178 TL

Dolar satış: 45,7476 TL

Euro alış: 53,3805 TL

Euro satış: 53,6155 TL

Sterlin alış: 61,4627 TL

Sterlin satış: 61,7708 TL

25 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,10 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,03 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

25 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

