Halk TV Ekonomi Butlan kararının dövize faturası ağır oldu: Milyarlar yükselişe engel olamadı

CHP'ye verilen mutlak butlan kararının ardından dolar kuru dizginlenmeye devam ediyor. Karar sonrası korkunç tabloyu gizlemek için Merkez Bankası rezervlerindeki swap hariç döviz varlıklarının yarısı piyasaya akıtıldı.

ABD ve İran arasındaki barış adımlarının somutlaşması ile tüm dünyada dolar kuru geriye çekilirken CHP için verilen Mutlak Butlan kararı sonrası Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor.

Karar sonrası dolar kurunun yükselişine müdehale edilirken perşembe ve cuma günleri piyasaya tamı tamına 22 milyar dolar akıtıldığı ortaya çıktı. Merkez Bankası verilerine göre ise bu miktarın swap hariç net rezervlerin yarısını oluşturduğu dikkat çekti.

25 MAYIS 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Dolar
Alış 45,71₺
Satış 45,72₺
Euro
Alış 53,49₺
Satış 53,53₺
Sterlin
Alış 61,95₺
Satış 61,97₺

25 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 45,7178 45,7476 %+0,02 07:29
Euro (EUR) 53,3805 53,6155 %+1,09 07:29
Sterlin (GBP) 61,4627 61,7708 %+0,32 07:06

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem 24 Mayıs 2026 25 Mayıs 2026 Fark
Dolar (USD) (satış) 45,6776 TL 45,7476 TL +0,0700 TL
Euro (EUR) (satış) 53,0173 TL 53,6155 TL +0,5982 TL
Sterlin (GBP) (satış) 61,7551 TL 61,7708 TL +0,0157 TL

25 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.702,26 TL

Gram altın satış: 6.703,14 TL

Barış rüzgarı sert esti, altın yukarı taşındıBarış rüzgarı sert esti, altın yukarı taşındı
25 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 114,20 TL

Gram gümüş satış: 114,29 TL

Barış masası kuruluyor: Altın coşunca gümüş de uyandıBarış masası kuruluyor: Altın coşunca gümüş de uyandı
25 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,10 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,03 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

25 Mayıs 2026 Akaryakıt Fiyatları

25 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

25 Mayıs 2026 BIST 100 verileri

25 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

25 Mayıs 2026 kripto piyasasında son durum

