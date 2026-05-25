Butlan kararının dövize faturası ağır oldu: Milyarlar yükselişe engel olamadı
CHP'ye verilen mutlak butlan kararının ardından dolar kuru dizginlenmeye devam ediyor. Karar sonrası korkunç tabloyu gizlemek için Merkez Bankası rezervlerindeki swap hariç döviz varlıklarının yarısı piyasaya akıtıldı.
ABD ve İran arasındaki barış adımlarının somutlaşması ile tüm dünyada dolar kuru geriye çekilirken CHP için verilen Mutlak Butlan kararı sonrası Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor.
Karar sonrası dolar kurunun yükselişine müdehale edilirken perşembe ve cuma günleri piyasaya tamı tamına 22 milyar dolar akıtıldığı ortaya çıktı. Merkez Bankası verilerine göre ise bu miktarın swap hariç net rezervlerin yarısını oluşturduğu dikkat çekti.
25 MAYIS 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|45,7178
|45,7476
|%+0,02
|07:29
|Euro (EUR)
|53,3805
|53,6155
|%+1,09
|07:29
|Sterlin (GBP)
|61,4627
|61,7708
|%+0,32
|07:06
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|24 Mayıs 2026
|25 Mayıs 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|45,6776 TL
|45,7476 TL
|+0,0700 TL
|Euro (EUR) (satış)
|53,0173 TL
|53,6155 TL
|+0,5982 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|61,7551 TL
|61,7708 TL
|+0,0157 TL
25 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.702,26 TL
Gram altın satış: 6.703,14 TL
25 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 114,20 TL
Gram gümüş satış: 114,29 TL
25 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,10 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,03 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
