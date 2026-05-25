ABD ve İran arasındaki barış adımlarının somutlaşması ile tüm dünyada dolar kuru geriye çekilirken CHP için verilen Mutlak Butlan kararı sonrası Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor.

Karar sonrası dolar kurunun yükselişine müdehale edilirken perşembe ve cuma günleri piyasaya tamı tamına 22 milyar dolar akıtıldığı ortaya çıktı. Merkez Bankası verilerine göre ise bu miktarın swap hariç net rezervlerin yarısını oluşturduğu dikkat çekti.

25 MAYIS 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim Saat Dolar (USD) 45,7178 45,7476 %+0,02 07:29 Euro (EUR) 53,3805 53,6155 %+1,09 07:29 Sterlin (GBP) 61,4627 61,7708 %+0,32 07:06

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem 24 Mayıs 2026 25 Mayıs 2026 Fark Dolar (USD) (satış) 45,6776 TL 45,7476 TL +0,0700 TL Euro (EUR) (satış) 53,0173 TL 53,6155 TL +0,5982 TL Sterlin (GBP) (satış) 61,7551 TL 61,7708 TL +0,0157 TL

25 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.702,26 TL

Gram altın satış: 6.703,14 TL

25 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 114,20 TL

Gram gümüş satış: 114,29 TL

25 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,10 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,03 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

