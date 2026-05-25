Petrol bir aydır ilk kez 100 doların altını gördü
ABD-İran barış süreciyle petrol fiyatları 22 Nisan'dan bu yana ilk kez 99 dolara geriledi. Pompa fiyatlarında henüz değişiklik olmasa da barış sürecinin olumlu ilerlemesi durumunda gözler olası akaryakıt indiriminde.
Akaryakıt fiyatlarında son indirimden bu yana değişiklik yaşanmadı. Fakat ABD ve İran arasındaki savaşın barış sürecine girmesi ile petrol fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. 22 Nisan'dan beri 100 doların altını görmeyen brent petrol fiyatları 99 dolara kadar düştü.
25 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|65,10 TL
|Motorin
|67,03 TL
|LPG
|33,89 TL
25 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,97 TL
|Motorin
|66,90 TL
|LPG
|33,29 TL
25 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|66,08 TL
|Motorin
|68,16 TL
|LPG
|33,87 TL
25 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|66,36 TL
|Motorin
|68,43 TL
|LPG
|33,69 TL
25 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.702,26 TL
Gram altın satış: 6.703,14 TL
25 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 114,20 TL
Gram gümüş satış: 114,29 TL
25 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,7178 TL
Dolar satış: 45,7476 TL
Euro alış: 53,3805 TL
Euro satış: 53,6155 TL
Sterlin alış: 61,4627 TL
Sterlin satış: 61,7708 TL
25 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
25 Mayıs 2026 BIST 100 verileri