ABD-İran barış süreciyle petrol fiyatları 22 Nisan'dan bu yana ilk kez 99 dolara geriledi. Pompa fiyatlarında henüz değişiklik olmasa da barış sürecinin olumlu ilerlemesi durumunda gözler olası akaryakıt indiriminde.

Akaryakıt fiyatlarında son indirimden bu yana değişiklik yaşanmadı. Fakat ABD ve İran arasındaki savaşın barış sürecine girmesi ile petrol fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. 22 Nisan'dan beri 100 doların altını görmeyen brent petrol fiyatları 99 dolara kadar düştü.

Brent Petrol
Değer 95,60$
Değişim %-5,04

25 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 65,10 TL
Motorin 67,03 TL
LPG 33,89 TL

25 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin 64,97 TL
Motorin 66,90 TL
LPG 33,29 TL

25 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin 66,08 TL
Motorin 68,16 TL
LPG 33,87 TL

25 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin 66,36 TL
Motorin 68,43 TL
LPG 33,69 TL

25 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.702,26 TL

Gram altın satış: 6.703,14 TL

25 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 114,20 TL

Gram gümüş satış: 114,29 TL

25 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,7178 TL

Dolar satış: 45,7476 TL

Euro alış: 53,3805 TL

Euro satış: 53,6155 TL

Sterlin alış: 61,4627 TL

Sterlin satış: 61,7708 TL

25 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

25 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
