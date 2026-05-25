Borsa Butlan şokundan çıkmaya çalışıyor: Zirveden bin 200 puan aşağıda yeni haftaya başladı
Mutlak butlan kriziyle zirve puanından yaklaşık 2 bin 150 puan yitiren BIST 100, cuma günü %4,89 toparlanarak haftayı 13.808 puandan kapattı. Yeni haftanın ilk işlem gününde endeks %0,59 artışla 13.889 puandan açıldı.
Perşembe akşamı CHP için verilen mutlak butlan kararı sonrası İstanbul Borsası'nda büyük bir çöküş yaşanmıştı. 11 Mayıs'ta 15 bin 113,54 puanda zirveyi gördüğünden beri hali hazırda düşüş trendinde olan Bist 100 endeksi, 23 Mayıs Perşembe günü kapanışa dakikalar kala çıkan mutlak butlan kararı ile kapanışa kadar 848,13 puan kaybetmişti ve Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi uygulanmıştı.
Kayıplarını cuma açılışında da sürdüren endeks açılışta 12 bin 966,76 puana düşerek 13 bin puanın altına düşmüş, 8 Nisan öncesi rakamları görmüştü. Cuma günü toparlanış gösteren endeks yüzde 4,89 oranında yükselerek kaybettiği 644,32 puanı geri kazandı ve kapanışı 13 bin 808,20 puandan yaptı.
Yeni haftasında Bist 100 endeksi yüzde 0,59 oranında artış gösterdi. 81,22 puan yükselen endeks açılışı 13 bin 889,42 puandan yaptı.
25 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (açılıi)
|13.889,42
|Değişim
|%0,59 (+81,22)
|Önceki kapanış
|13.808,20
|İşlem hacmi
|56,96 milyar TL
|Saat
|09:55
25 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|EKDMR
|54,45
|+10,00
|ICBCT
|25,54
|+9,99
|GUNDG
|1.303,00
|+9,96
|ETILR
|5,36
|+5,72
|PKART
|147,70
|+5,27
25 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|ISBTR
|380.707,50
|-6,92
|DUNYH
|125,10
|-5,87
|BORSK
|6,92
|-5,21
|PRZMA
|45,58
|-5,04
|MEPET
|21,00
|-4,11
25 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|THYAO
|299,00
|252,15 milyon
|PETKM
|23,18
|149,10 milyon
|ASTOR
|348,00
|99,68 milyon
|AKBNK
|64,20
|56,79 milyon
|EUPWR
|80,65
|55,55 milyon
25 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.702,26 TL
Gram altın satış: 6.703,14 TL
25 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 114,20 TL
Gram gümüş satış: 114,29 TL
25 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,7178 TL
Dolar satış: 45,7476 TL
Euro alış: 53,3805 TL
Euro satış: 53,6155 TL
Sterlin alış: 61,4627 TL
Sterlin satış: 61,7708 TL
25 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,10 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,03 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT