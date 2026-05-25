Perşembe akşamı CHP için verilen mutlak butlan kararı sonrası İstanbul Borsası'nda büyük bir çöküş yaşanmıştı. 11 Mayıs'ta 15 bin 113,54 puanda zirveyi gördüğünden beri hali hazırda düşüş trendinde olan Bist 100 endeksi, 23 Mayıs Perşembe günü kapanışa dakikalar kala çıkan mutlak butlan kararı ile kapanışa kadar 848,13 puan kaybetmişti ve Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi uygulanmıştı.

Kayıplarını cuma açılışında da sürdüren endeks açılışta 12 bin 966,76 puana düşerek 13 bin puanın altına düşmüş, 8 Nisan öncesi rakamları görmüştü. Cuma günü toparlanış gösteren endeks yüzde 4,89 oranında yükselerek kaybettiği 644,32 puanı geri kazandı ve kapanışı 13 bin 808,20 puandan yaptı.

Yeni haftasında Bist 100 endeksi yüzde 0,59 oranında artış gösterdi. 81,22 puan yükselen endeks açılışı 13 bin 889,42 puandan yaptı.

BIST 100 Açılış: 13.889,42

Değişim: %0,59 (+81,22)

Önceki kapanış: 13.808,20

Saat: 09:55

Gösterge Değer BIST 100 (açılıi) 13.889,42 Değişim %0,59 (+81,22) Önceki kapanış 13.808,20 İşlem hacmi 56,96 milyar TL Saat 09:55

25 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % EKDMR 54,45 +10,00 ICBCT 25,54 +9,99 GUNDG 1.303,00 +9,96 ETILR 5,36 +5,72 PKART 147,70 +5,27

25 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % ISBTR 380.707,50 -6,92 DUNYH 125,10 -5,87 BORSK 6,92 -5,21 PRZMA 45,58 -5,04 MEPET 21,00 -4,11

25 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL) THYAO 299,00 252,15 milyon PETKM 23,18 149,10 milyon ASTOR 348,00 99,68 milyon AKBNK 64,20 56,79 milyon EUPWR 80,65 55,55 milyon

25 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.702,26 TL

Gram altın satış: 6.703,14 TL

25 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 114,20 TL

Gram gümüş satış: 114,29 TL

25 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,7178 TL

Dolar satış: 45,7476 TL

Euro alış: 53,3805 TL

Euro satış: 53,6155 TL

Sterlin alış: 61,4627 TL

Sterlin satış: 61,7708 TL

25 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,10 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,03 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

