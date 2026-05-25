Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Borsa Butlan şokundan çıkmaya çalışıyor: Zirveden bin 200 puan aşağıda yeni haftaya başladı

Borsa Butlan şokundan çıkmaya çalışıyor: Zirveden bin 200 puan aşağıda yeni haftaya başladı

Mutlak butlan kriziyle zirve puanından yaklaşık 2 bin 150 puan yitiren BIST 100, cuma günü %4,89 toparlanarak haftayı 13.808 puandan kapattı. Yeni haftanın ilk işlem gününde endeks %0,59 artışla 13.889 puandan açıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Borsa Butlan şokundan çıkmaya çalışıyor: Zirveden bin 200 puan aşağıda yeni haftaya başladı

Perşembe akşamı CHP için verilen mutlak butlan kararı sonrası İstanbul Borsası'nda büyük bir çöküş yaşanmıştı. 11 Mayıs'ta 15 bin 113,54 puanda zirveyi gördüğünden beri hali hazırda düşüş trendinde olan Bist 100 endeksi, 23 Mayıs Perşembe günü kapanışa dakikalar kala çıkan mutlak butlan kararı ile kapanışa kadar 848,13 puan kaybetmişti ve Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi uygulanmıştı.

Kayıplarını cuma açılışında da sürdüren endeks açılışta 12 bin 966,76 puana düşerek 13 bin puanın altına düşmüş, 8 Nisan öncesi rakamları görmüştü. Cuma günü toparlanış gösteren endeks yüzde 4,89 oranında yükselerek kaybettiği 644,32 puanı geri kazandı ve kapanışı 13 bin 808,20 puandan yaptı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Yeni haftasında Bist 100 endeksi yüzde 0,59 oranında artış gösterdi. 81,22 puan yükselen endeks açılışı 13 bin 889,42 puandan yaptı.

25 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

BIST 100
Değer 13.828
Değişim %0,14

25 MAYIS 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

  • BIST 100 Açılış: 13.889,42
  • Değişim: %0,59 (+81,22)
  • Önceki kapanış: 13.808,20
  • Saat: 09:55

25 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Gösterge Değer
BIST 100 (açılıi) 13.889,42
Değişim %0,59 (+81,22)
Önceki kapanış 13.808,20
İşlem hacmi 56,96 milyar TL
Saat 09:55

25 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük %
EKDMR 54,45 +10,00
ICBCT 25,54 +9,99
GUNDG 1.303,00 +9,96
ETILR 5,36 +5,72
PKART 147,70 +5,27

25 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük %
ISBTR 380.707,50 -6,92
DUNYH 125,10 -5,87
BORSK 6,92 -5,21
PRZMA 45,58 -5,04
MEPET 21,00 -4,11

25 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL)
THYAO 299,00 252,15 milyon
PETKM 23,18 149,10 milyon
ASTOR 348,00 99,68 milyon
AKBNK 64,20 56,79 milyon
EUPWR 80,65 55,55 milyon
25 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.702,26 TL

Gram altın satış: 6.703,14 TL

Barış rüzgarı sert esti, altın yukarı taşındıBarış rüzgarı sert esti, altın yukarı taşındı
25 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 114,20 TL

Gram gümüş satış: 114,29 TL

Barış masası kuruluyor: Altın coşunca gümüş de uyandıBarış masası kuruluyor: Altın coşunca gümüş de uyandı
25 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,7178 TL

Dolar satış: 45,7476 TL

Euro alış: 53,3805 TL

Euro satış: 53,6155 TL

Sterlin alış: 61,4627 TL

Sterlin satış: 61,7708 TL

Butlan kararının dövize faturası ağır oldu: Milyarlar yükselişe engel olamadıButlan kararının dövize faturası ağır oldu: Milyarlar yükselişe engel olamadı
25 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,10 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,03 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

Petrol bir aydır ilk kez 100 doların altını gördüPetrol bir aydır ilk kez 100 doların altını gördü
25 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
Bitcoin barış haberiyle ayağa kalktı, Ethereum geride kaldıBitcoin barış haberiyle ayağa kalktı, Ethereum geride kaldı
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Borsa Borsa İstanbul BIST Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro