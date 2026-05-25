ABD ve İran arasındaki olumlu gelişmelen altın fiyatlarını tekrar harekete geçirdi. ABD kaynaklarından gelen olumlu bilgiler sonrasında barış anlaşması için isim ve tarih verilmesiyle piyasalarda iyimserlik dalgası yaşandı, düşen dolar endeksi ve petrol fiyatları ile altın tekrar yükselişe geçti.

25 MAYIS 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış Satış Günlük değişim Saat Gram altın TL 6.702,26 TL 6.703,14 TL %1,09 07:01 Ons altın $ 4.560,42 $ 4.561,08 $ %1,15 06:57 Çeyrek altın TL 10.630,93 TL 10.873,38 TL %0,00 06:57 Yarım altın TL 21.195,43 TL 21.746,75 TL %0,00 06:57 Tam altın TL 43.626,00 TL 43.933,00 TL %1,24 06:43 Cumhuriyet altını TL 44.067,00 TL 44.733,00 TL %0,06 06:57 Külçe altın ($/kg) 144.237,00 $ 144.255,00 $ %0,00 23:59

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem 24 Mayıs 2026 25 Mayıs 2026 Fark Gram altın (satış) 6.628,03 TL 6.703,14 TL +75,11 TL Ons altın (satış) 4.509,69 $ 4.561,08 $ +51,39 $

25 MAYIS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

25 MAYIS 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

25 MAYIS 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?

25 MAYIS 2026 TAM ALTIN NE KADAR?

25 MAYIS 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

25 MAYIS 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

25 MAYIS 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

25 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 113,87 TL

Gram gümüş satış: 113,99 TL

25 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,7280 TL

Dolar satış: 45,7435 TL

Euro alış: 53,3905 TL

Euro satış: 53,6076 TL

Sterlin alış: 61,4672 TL

Sterlin satış: 61,7753 TL

25 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,10 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,03 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

25 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

25 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

