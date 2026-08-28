18 şirket hakkında soruştuma! Tarım girdilerinde manipülasyon iddiası

Rekabet Kurulu, bitki koruma veya bitki besleme ürünleri pazarında ticari faaliyet yürüten 18 teşebbüs hakkında resmi soruşturma açılmasına hükmetti.

REKABET KURUMU’NDAN HASSAS BİLGİ PAYLAŞIMI İNCELEMESİ

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ilgili pazarda faaliyet gösteren şirketlerin, birbirleriyle ürün bazlı fiyatlar, satış miktarları, hedeflenen rakamlar, uygulanan vade süreleri ve iskonto oranları gibi rekabete hassas bilgileri paylaşıp paylaşmadığının ve bu durumun Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti için inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, bitki koruma ürünlerinin tarımsal mahsulleri zararlılara, hastalıklara ve zararlı organizmalara karşı koruma amacıyla tasarlandığı; bitki besleme ürünleriyle ise temel besin maddelerinin sağlanarak fizyolojik süreçlerin geliştirilmesi, böylece bitki sağlığı, verimlilik ve üretkenliğin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Kurul, söz konusu bilgi paylaşımının rakipler arasındaki stratejik belirsizliği azaltarak piyasada haksız bir koordinasyona yol açıp açmadığını ilgili kanun çerçevesinde değerlendirecek.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILAN FİRMALAR

Soruşturma kapsamına alınan ekonomik bütünlükler ve teşebbüslerin listesi şu şekilde sıralandı:

Adama Turkey Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd Şti., Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ, Agrofarm Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ, AMC-TR Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Astranova Tarım Ticaret ve Sanayi AŞ, BASF Agricultural Solutions Turkey Kimya Ticaret AŞ, Ertar Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi AŞ ile Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ (ekonomik bütünlük), FMC Turkey Endüstri Ürünleri Sanayi Ltd. Şti., Lances Link Kimya ve İlaç Sanayi Ticaret AŞ, Nufarm Turkey Kimyevi Maddeler İthalat ve Ticaret Ltd. Şti., Platin Kimya Mümessillik ve Dış Tic. AŞ, Safa Tarım AŞ, UPL Ziraat Ve Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Sumi Agro Turkey Tarım İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ, Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ ve Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ.

Öte yandan Kurul tarafından alınan bu soruşturma kararlarının, listedeki teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri, herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kesin olarak kalacakları anlamına gelmediği, sürecin hukuki inceleme aşamasında olduğu vurgulandı.