Zindan gibi kafesler bu kez can aldı: Kaplan alanına girdi, feci şekilde öldü!

İngiltere’nin Yorkshire bölgesinde bulunan Yorkshire Wildlife Park’ta korkunç bir olay yaşandı. Yerel saatle 13.35’te etrafı yüksek tellerle çevrili Bengal kaplanı bölümüne giren bir şahıs, kaplanın saldırısına uğrayarak ağır yaralandı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

PARK ZİYARETE KAPATILDI

Hayvanat bahçelerinin günümüzde hala varlığını sürdürmesi son derece üzücü bir durumken uzmanlar da kapalı alanlarda tutulan hayvanların psikolojilerinin ciddi şekilde bozulduğunu sık sık vurguluyor. Olayın ardından ziyaretçiler tahliye edilirken, park bugün ve yarın için ziyarete kapatıldı.

KAPLAN BÖLÜMÜNE GİREN ŞAHIS SALDIRIYA UĞRADI

Batı Yorkshire Polisi’nden yapılan açıklamada, ziyaretçilerin gözü önünde cereyan eden saldırı anının çevredeki kameralara da yansıdığı bildirildi. Dehşet anlarının ardından polis, yerel saatle 18.10'da yaptığı ikinci bir açıklamayla kaplanın saldırdığı şahsın öldüğünü resmen duyurdu.

Güvenlik gerekçesiyle hayvanat bahçesi hızla tahliye edilirken, yetkililer kaplanın diğer vatandaşlar için herhangi bir risk taşımadığını ve kafeste tutulduğunu belirtti.

HAYVANAT BAHÇESİNE AMBULANS HELİKOPTER İNDİ

İngiliz medyasına konuşan görgü tanıkları, olayın hemen ardından alana bir ambulans helikopterin indiğini ve trajedinin yaşandığı kaplan bölümünün çevresinin brandalarla kapatıldığını anlattı.

Görgü tanıkları ayrıca hayvanat bahçesi personelinin kaplana silahla müdahale ettiğini öne sürdü. Personelin gerçek mermi kullanıp kullanmadığına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmazken, yaşanan vahim olay nedeniyle Yorkshire Wildlife Park bugün ve yarın kapılarını ziyaretçilere tamamen kapatma kararı aldı.

"KAPLANLAR ÜLKESİ" BÖLÜMÜNDE YAŞANDI

Facianın meydana geldiği tesis, 2011 yılında açılan "Kaplanlar Ülkesi" adlı özel bölümüyle tanınıyordu. Söz konusu bölümde tutulan hayvanlar, "doğal ortam" olarak adlandırdıkları şekilde tasarlanmış geniş bir alanda serbestçe dolaşıyordu. (AA)