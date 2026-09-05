Yunanistan'da gösteri sırasında savaş uçağı düştü! Pilotların akıbeti belirsiz

Yunanistan’da düzenlenen hava gösterisi, yüzlerce kişinin gözleri önünde yaşanan uçak kazasıyla korku dolu anlara sahne oldu. Yunan basınında yer alan bilgilere göre, gösteriye katılan iki kişilik Phantom tipi savaş uçağı, henüz belirlenemeyen bir nedenle iniş yapmaya hazırlanırken düştü.

Kazanın, uçağın pist yakınına geldiği sırada yeniden irtifa kazanmaya çalıştığı anda meydana geldiği aktarıldı. Bir anda yere düşen uçak sonrasında bölgede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

CAN VE MAL KAYBINA DAİR RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Kazanın ardından gözler uçakta bulunan iki pilota çevrilirken, pilotların sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yunan basınında, uçağın düştüğü sırada pilotların fırlatma koltuklarını kullandığını gösteren herhangi bir görüntünün bulunmadığı da belirtildi.

Kazanın kesin nedeni ve pilotların akıbetine ilişkin resmi makamların yapacağı açıklama bekleniyor. (AA)