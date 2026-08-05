YPG/SDG-Şam arasında 'entegrasyon' görüşmesi: Mazlum Abdi Şara'yı ziyaret etti

Suriye'nin geçici lideri Ahmed Şara, YPG/SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, görüşmeye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Deyrizor Valisi Ziyad el-Ayiş de katıldı.

ŞAM'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda gerçekleşen toplantıda, Suriye yönetimi ile SDG arasında 29 Ocak'ta imzalanan anlaşmanın uygulanmasının tamamlanması ve entegrasyon sürecinin devlet kurumları bünyesinde sürdürülmesi masaya yatırıldı. Görüşmeye üst düzey yetkililerin katılımı, konunun önemini ortaya koydu.

ANLAŞMANIN UYGULANMASI VE ENTEGRASYON

Toplantıda, daha önce üzerinde mutabakata varılan hususların hayata geçirilmesi ve SDG'nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin nasıl ilerleyeceği detaylı şekilde ele alındı. Taraflar, anlaşmanın uygulanmasına yönelik atılacak adımları değerlendirirken, sürecin kesintisiz devam etmesi konusunda fikir birliğine vardı.

(ANKA)