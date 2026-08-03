Suriye'de SDG ne olacak? Şara ve Barzani bir araya geldi

Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede ekonomik iş birliği, bölgesel güvenlik ve istikrarın yanı sıra, Suriyeli kaynaklara göre Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan entegrasyon anlaşmasının uygulanması da ele alındı.

Şam'daki Halk Sarayı'nda gerçekleşen görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Barzani'ye eşlik eden heyet de katıldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasına göre taraflar, özellikle ekonomi alanında iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesini değerlendirirken, bölgesel gelişmeler, ortak güvenlik meseleleri ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik adımları da görüştü. İş birliğinin ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Barzani'nin, Şara'nın resmi davetiyle gerçekleştirdiği ziyaret, Aralık 2024'te Beşar Esad yönetiminin devrilmesinden bu yana Irak Kürdistan Bölgesi Başkanlığı düzeyinde Şam'a yapılan ilk ziyaret oldu.

SDG'NİN ENTEGRASYONU DA GÜNDEMDEYDİ

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında SDG'den doğrudan söz edilmezken, Suriyeli kaynaklar görüşmelerin Şam yönetimi ile SDG arasında varılan entegrasyon anlaşmasının uygulanmasına odaklandığını belirtti.

Kaynaklara göre taraflar, SDG unsurlarının Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu için izlenecek yol haritasını değerlendirdi. Diplomatik kaynaklar da ziyaretin temel gündem maddelerinden birinin anlaşmanın uygulanmasının takibi olduğunu aktardı.

Şam yönetimi ile SDG arasında 18 Ocak'ta imzalanan ateşkes ve entegrasyon anlaşması, SDG'ye bağlı birliklerin Suriye ordusuna katılmasını ve ülkenin kuzeydoğusundaki bazı askeri ve idari yapıların merkezi yönetime devredilmesini öngörüyor.

Barzani daha önce yaptığı açıklamalarda entegrasyon sürecine destek verdiğini belirterek, Kürtlerin ve Suriye'deki diğer toplulukların haklarının birleşik bir Suriye'nin gelecekteki anayasasında güvence altına alınması gerektiğini ifade etmişti.

İKİ LİDER ANTALYA'DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

İki lider, bu yıl 17 Nisan'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında da bir araya gelmiş, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel güvenlik ve Şam yönetimi ile SDG arasındaki anlaşmanın uygulanmasını ele almıştı.

Barzani'nin Şam ziyareti, Türkiye'de "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında ilk yasal düzenleme olarak değerlendirilen çerçeve yasa hazırlıklarının sürdüğü ve PKK'nın fesih kararının bölgesel yansımalarının tartışıldığı bir döneme denk geldi. (ANKA)