Mazlum Abdi, Tom Barrack’la görüştü! Rotayı Avrupa’ya çevirdi

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Irak Kürt Bölgeel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de gerçekleştirdiği temaslarla Suriye’deki siyasi ve askeri dönüşüm sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Abdi, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve ABD'nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya gelerek Şam yönetimiyle yürütülen entegrasyon görüşmelerini, siyasi çözüm arayışlarını ve bölgesel istikrarı masaya yatırdı.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdi, toplantıda SDG ve Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin merkezi hükümetle bütünleşmesine yönelik çalışmaların detaylı biçimde ele alındığını belirtti. Açıklamasında, siyasi süreci güçlendirecek anlaşmaların uygulanması, güvenlik alanındaki koordinasyonun artırılması ve terörle mücadele faaliyetlerinin desteklenmesi gibi başlıkların görüşüldüğünü ifade etti.

Abdi ayrıca, Suriye’nin geleceğinde tüm toplumsal kesimlerin temsil edilmesini sağlayacak kapsamlı bir siyasi çözümün önemine dikkat çekerek, ülkenin yeniden yapılanma sürecinde kapsayıcı bir modelin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

BÖLGESEL DENGEDE ERBİL FAKTÖRÜ

Görüşmelerde IKBY’nin oynadığı role de özel vurgu yapıldı. Taraflar, Erbil yönetiminin diyalog kanallarının açık tutulması ve bölgesel istikrarın korunması açısından önemli bir aktör olduğu görüşünde birleşti. Abdi, Kürdistan Bölgesi’nin süreç boyunca üstlendiği yapıcı rol nedeniyle teşekkürlerini iletti.

ABD VE ŞAM’DAN BENZER MESAJLAR

Entegrasyon sürecinin en hassas başlıklarından biri ise Kadın Savunma Birlikleri’nin (YPJ) geleceği olmaya devam ediyor. SDG ile Şam yönetimi arasında yürütülen müzakerelerde YPJ’nin hangi güvenlik yapısı içerisinde yer alacağı konusunda görüş ayrılıklarının sürdüğü belirtildi.

Edinilen bilgilere göre hem Şam yönetimi hem de ABD tarafı, YPJ’nin doğrudan ordu bünyesine katılmasından ziyade iç güvenlik yapılanmaları içerisinde görev almasını savunuyor. Bu çerçevede YPJ’nin Asayiş güçlerine entegre edilmesi önerisi öne çıktı.

YPJ CEPHESİNDEN “RESMİ STATÜ” TALEBİ

Kürt Barış Enstitüsü tarafından düzenlenen çevrimiçi panelde konuşan YPJ Sözcüsü Ruksen Muhammed, örgütün yeni Suriye’de yasal olarak tanınması gerektiğini söyledi.

Muhammed, YPJ’nin yalnızca askeri bir yapı olmadığını, yıllardır kadınların hakları ve güvenliği için mücadele eden kurumsal bir yapı haline geldiğini belirterek, kadınların dışlandığı bir güvenlik modelinin sürdürülebilir olmayacağını ifade etti. Yeni dönemde YPJ’nin resmi statü kazanmasının zorunlu olduğunu savundu.

“ANAYASAL GÜVENCE OLMADAN OLMAZ”

YPJ Genel Komutanı Rohilat Efrîn ise kadınların savunma mekanizmalarından dışlanmasının yeni sorunlar yaratacağını söyledi. Efrîn, kadınların güvenlik yapıları içinde yer almasının değil, dışarıda bırakılmasının risk oluşturduğunu belirtti.

Kadın haklarının kalıcı biçimde korunabilmesi için anayasal güvencelere ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Efrîn, YPJ’nin resmi olarak tanınmasının bu açıdan kritik önemde olduğunu dile getirdi.

ŞAM’A ÖZERKLİK FORMÜLÜ SUNULDU

YPJ yönetimi, Şam ile yapılan görüşmelerde kendi faaliyet gösterdiği bölgelerde belirli ölçüde özerk yapının korunmasını öngören bir model önerdi. Efrîn, taleplerinin ülke genelinde ayrı bir yapılanma oluşturmak olmadığını, Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kadınların güvenliğini garanti altına alacak bir mekanizma kurulmasını istediklerini söyledi.

YPJ yetkilileri, bu modelin kadınların kazanımlarını koruyacağı ve gelecekte yaşanabilecek hak kayıplarını önleyeceği görüşünü savunuyor.

ABD HEYETİYLE TEMASLARDA DA AYNI DOSYA GÜNDEME GELDİ

Rohilat Efrîn, geçtiğimiz günlerde Tom Barrack’ın ekibiyle de görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı. ABD tarafının da Suriye’deki mevcut hassas dengeleri gerekçe göstererek YPJ’nin Asayiş bünyesinde yer almasını önerdiğini belirten Efrîn, bu konuda müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

Henüz nihai bir uzlaşmaya varılmadığını vurgulayan Efrîn, taleplerinin kabul görmemesi halinde kendi pozisyonlarını yeniden değerlendireceklerini ifade etti.

ABDİ AVRUPA’DA DESTEK ARAYACAK

Erbil temaslarının ardından gözler Mazlum Abdi’nin planlanan Avrupa ziyaretlerine çevrildi. İtalya ve Fransa’yı kapsaması beklenen temaslarda Avrupa ülkelerinin dışişleri ve savunma yetkilileriyle görüşmeler yapılacak.

Diplomatik temasların merkezinde, SDG ile Suriye geçici hükümeti arasında 29 Ocak’ta varılan anlaşmanın uygulanma süreci yer alacak. Görüşmelerde askeri ve idari entegrasyon adımları, taraflar arasındaki koordinasyon mekanizmaları ve Suriye’nin geleceğine ilişkin ortak çalışma alanlarının ele alınması bekleniyor.

Abdi’nin Avrupa turunun, Şam ile yürütülen müzakerelere uluslararası destek sağlamak ve devam eden sürecin diplomatik zeminini güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.