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Yeryüzünün cehenneminde termometreler 53 dereceyi gördü

ABD'deki Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 53 dereceyi buldu.

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Yeryüzünün cehenneminde termometreler 53 dereceyi gördü

ABD'nin California eyaletindeki Ölüm Vadisi (Death Valley) Ulusal Parkı'nda etkili olan aşırı sıcak hava dalgası sırasında Furnace Creek Ziyaretçi Merkezi'ndeki sıcaklıklar 53 dereceyi (128°F) buldu.

Yeryüzünün cehenneminde termometreler 53 dereceyi gördü - Resim : 1

Son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Üst üste beş gün boyunca...Son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Üst üste beş gün boyunca...

1913'TE KAYDEDİLEN 56,7 DERECELİK REKOR SICAKLIK

Dünyanın en yüksek hava sıcaklıklarının ölçüldüğü yerlerden biri olarak kabul edilen Ölüm Vadisi'nde, 1913'te kaydedilen 56,7 derecelik (134°F) rekor sıcaklığın günümüzde bazı uzmanlar tarafından geçilebileceği tartışılıyor. (AA)

Yeryüzünün cehenneminde termometreler 53 dereceyi gördü - Resim : 3

ÖLÜM VADİSİ HAKKINDA

Ölüm Vadisi (Death Valley) Ulusal Parkı, Kaliforniya'nın doğusunda yer alıyor. Ölüm Vadisi Ulusal Parkı Kaliforniya'daki Mojave Çölü'nde yer alıyor ve Las Vegas'a arabayla yaklaşık 2 saat uzaklıkta yer alıyor.

Uç noktaların diyarı olan Ölüm Vadisi, Kuzey Amerika'nın en kurak ve en alçak parkı olup aynı zamanda dünyanın en sıcak parkıdır.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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