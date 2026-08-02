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Halk TV Dünya Son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Üst üste beş gün boyunca...

Son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Üst üste beş gün boyunca...

Güney Kore'de etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, 122 yıllık rekoru tarihe gömdü. Yangsan kentinde sıcaklık 42 dereceyi aştı.

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Son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Üst üste beş gün boyunca...

Güney Kore’nin Yangsan şehrinde, son 122 yılın en yüksek sıcaklık değeri ölçüldü.

Güney Kore Meteoroloji İdaresi (KMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneydoğu kesiminde yer alan Yangsan şehrinde öğle vakti 40,9 derece olarak kaydedilen sıcaklık, gün ilerledikçe 42 derecenin üzerine çıktı. Bu değer, meteorolojik kayıtların tutulmaya başladığı 1904 yılından beri ülke genelinde ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Üst üste beş gün boyunca... - Resim : 1

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ÜST ÜSTE BEŞ GÜN 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Açıklamada, kentte art arda beş gün 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıkların her gün daha erken saatlere kaydığı belirtilerek, bu gelişmenin devam eden sıcak hava dalgasının yol açtığı ısı birikiminden ileri geldiği kaydedildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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