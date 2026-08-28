Yemin töreni kriz çıkarmıştı: Mahkemeden cumhurbaşkanına "özür dileme" cezası

Kolombiya'da 7 Ağustos'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı yemin töreninde dini unsurlara geniş yer verilmesi, ülkenin laik yapısıyla çeliştiği gerekçesiyle yargıya taşındı. Bogota 5. İş Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın resmi göreve başlama töreninde devletin dini tarafsızlığını ihlal ettiğine hükmetti.

MAHKEMEDEN ÖZÜR KARARI

Mahkeme, Cumhurbaşkanı Espriella'nın 30 Eylül 2026'da radyo ve televizyondan yapacağı ulusa sesleniş konuşmasında, törende dini tarafsızlığı ihlal ettiği için ülkeden özür dilemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Espriella'dan Katolik Kilisesi veya başka bir inanca yönelik tarafgirlik oluşturabilecek uygulamalardan kaçınmasını istedi. Karar, yemin töreninin Kongre oturumu sırasında gerçekleştirilmesi nedeniyle Kongre Başkanı Honorio Henriquez'i de kapsarken, Henriquez'in de dini tarafsızlığın ihlali nedeniyle özür dilemesi istendi.

TÖRENDE DİNİ UNSURLAR ÖNE ÇIKTI

Kolombiya laik bir devlet olmasına rağmen, Cali'deki Arena USC'de düzenlenen resmi yemin töreninin son bölümünde haham, papaz ve Katolik başpiskopos konuşma yaptı, dualar edildi ve dini ifadeler kullanıldı. Törende Meryem Ana figürü de yer aldı. Çeşitli ülkelerin devlet başkanları, ulusal makamlar ve uluslararası temsilcilerin katıldığı törende dini hitaplar ve semboller, anayasal devir teslim sürecinin öne çıkan bölümlerinden biri oldu.

"YAŞASIN İSRAİL" SLOGANI TARTIŞMA YARATTI

Törende Tevrat'tan ayetler okuyan Haham David Michaan, konuşmasını "Yaşasın Kolombiya, yaşasın İsrail" sloganıyla tamamladı. Ülkede binlerce Müslüman yaşamasına rağmen Espriella hükümetinin "tarafsızlık" söyleminin aksine Müslüman temsilcilerin törene davet edilmemesi ve yemin töreninde İsrail propagandası yapılmasına izin verilmesi, toplumun bir kesiminde ve sosyal medyada eleştirilere yol açtı. Hahamın ardından söz alan Pastör Eduardo Canas Estrada ve Başpiskopos Francisco Munera ise terör saldırılarının sona ermesi, güvenliğin yeniden sağlanması ve ülkede birlik ruhunun hakim olması temennisinde bulundu.