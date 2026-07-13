Yemen'de tansiyon yükseldi! İran uçağını durdurmak için havalimanı hedef alındı

Yemen'de İran ile Husiler eksenindeki gerilim yeni bir askeri hamleyle yeniden gündeme geldi. Suudi Arabistan'ın desteklediği ve uluslararası toplum tarafından meşru kabul edilen Yemen hükümeti, İran'a ait olduğu öne sürülen bir uçağın Sana Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmasını engellemek amacıyla pistin hedef alındığını duyurdu.

Yemen Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli yayımladığı görüntülü açıklamada, İran uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal ettiğini savunarak gerçekleştirilen operasyonun bu ihlale karşı düzenlendiğini söyledi. Ukayli, hükümetin bugüne kadar İran ile Husilerin hava sahasını kullandığı iddialarını bölgesel ortaklar ve uluslararası kuruluşlarla diplomatik ve hukuki yollar üzerinden çözmeye çalıştığını ancak son gelişmenin "uluslararası meşruiyete açık bir meydan okuma" niteliği taşıdığını ifade etti.

ÜLKE İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

Yemen'de fiili bölünmüşlük ise krizin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. Başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki geniş alanlar İran destekli Husilerin kontrolünde bulunurken, uluslararası toplum tarafından tanınan hükümet faaliyetlerini güneydeki Aden kentinden yürütüyor. Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkeleri de bu yönetime askeri ve lojistik destek sağlamaya devam ediyor.

HUSİLER AÇIKLAMA YAPMADI

Krizi tırmandıran bir diğer iddia ise Yemen Enformasyon Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait bir uçağın pilotlarının Sana Havalimanı'nda Husiler tarafından alıkonulduğunu öne sürdü. Olayla ilgili Husilerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de çatışmalar, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve stratejik bölgeleri ele geçirmesiyle başlamıştı. Bunun ardından Mart 2015'te Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyon güçleri, Aden merkezli meşru hükümete destek vermek amacıyla askeri operasyon başlatmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen ülkedeki iç savaş ve bölgesel vekalet mücadelesi devam ederken, son hava sahası krizi Yemen'deki gerilimin yeniden tırmanabileceğine işaret ediyor.