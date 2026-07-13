İran'ın kritik liman kenti Bender Abbas ve Keşm'de şiddetli patlamalar

İran'ın resmi ve yarı resmi haber kaynakları, Hürmüz Boğazı kıyısındaki Bender Abbas'ın doğusu ile Keşm Adası'nın güneyindeki bazı noktalarda patlama sesleri duyulduğunu duyurdu. İlk bilgilere göre patlamaların ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayın kaynağına ilişkin resmi makamlardan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Patlama seslerinin duyulduğu Keşm Adası, İran'ın Basra Körfezi'ndeki en önemli askeri ve lojistik merkezlerinden biri olarak biliniyor. Aynı zamanda Bender Abbas, İran donanması ve Devrim Muhafızları'nın kritik üslerine ev sahipliği yaparken, Hürmüz Boğazı üzerinden geçen küresel petrol sevkiyatının güvenliği açısından da stratejik önem taşıyor.

HÜRMÜZ'DE GERİLİM SÜRÜYOR

Uluslararası basında yer alan haberlere göre olay, son günlerde Hürmüz Boğazı çevresinde artan askeri gerilimin ardından yaşandı. Reuters, İran devlet ajansı IRNA'nın "düşman tarafından Keşm Adası'na füze fırlatıldığı" yönündeki açıklamasını aktarırken, saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadığını bildirdi. İran makamları ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığını açıkladı.